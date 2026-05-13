TFF ile VakıfBank arasında milli takımlar için sponsorluk anlaşması imzalandı

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan katıldı.

“Dünya Kupası başarı çıtamızı daha da yukarı çıkarmak için tarihi bir fırsat olacak”

Törende konuşan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, göreve geldikleri günden bu yana milli takım için ortaya koydukları Dünya Kupası hedefini hatırlatarak, futbolcuların Türk futbolunun gücünü bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Hacıosmanoğlu, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bir temenniyi değil bir inancı dile getirdik. 'Dünya Kupası'na katılacağız' dedik. Cenabı Allah nasip etti, bu hasreti sona erdirdik. Futbolcularımız, Türk futbolunun gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Bu hedefe ulaşırken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini her zaman yanımızda hissettik. Kendilerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." dedi.

VakıfBank ile Türk futbolu arasındaki bağın köklü bir geçmişe dayandığını dile getiren Hacıosmanoğlu, anlaşmanın milli takımların yeni hedefleri açısından önemli bir birliktelik olduğunu vurguladı.

Hacıosmanoğlu, VakıfBank’ın 1954’ten gelen sporla temasına işaret ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Dünya Kupası finallerinde ilk kez yer aldığımız 1954 yılında kurulan, ülkemizin köklü finans kuruluşlarından VakıfBank ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Bugün 1954'ten gelen bu ortak ruhu buluşturuyor; köklü geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe birlikte yürüyoruz. Bu anlamlı birliktelik Türk futboluna yeni ve kalıcı başarılar kazandıracaktır. Göreve geldiğimiz günden bu yana önde gelen markalar ile sponsorluk anlaşmalarına imza attık. İşbirliklerimiz ve devletimizin desteği birleşince uluslararası başarılarımızın yolu da açıldı. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final sevinci yaşatan A Milli Erkek Takımımız, ilk kez Uluslar A Ligi'ne yükselerek Avrupa'nın elit takımları arasına katıldı. Şimdi de 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda yer alacağız. Dünya Kupası başarı çıtamızı daha da yukarı çıkarmak için tarihi bir fırsat olacak."

Hacıosmanoğlu, VakıfBank’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bu destekleri, Dünya Kupası öncesinde, bizleri daima gururlandıran A Milli Takım'ımızın gücüne güç katacaktır. Sponsor ailemize katılan VakıfBank'a aramıza hoş geldiniz diyor, bu anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerinde bulundu.

“Milli takımımız, Dünya Kupası'nda yeniden bir tarih yazacak, göğsümüzü kabartacak”

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, ay-yıldızlı ekibin 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etmesinin millete büyük mutluluk yaşattığını belirterek, turnuvada yeni başarılar beklediklerini söyledi.

VakıfBank Genel Müdürü Arslan, milli takımın Dünya Kupası’nda yeniden tarih yazacağına inandığını vurgulayarak, "Bizim Çocuklar 24 yılın ardından Dünya Kupası'na katılma hakkı elde ederek milletimize çok büyük bir mutluluk yaşattı. Ancak işimiz elbette bitmedi, büyük Türk milleti olarak yine tek yürek olacağız. İnanıyorum ki milli takımımız, Dünya Kupası'nda yeniden bir tarih yazacak, göğsümüzü kabartacak. Sevinçten sokağa döküleceğimiz günlerin heyecanını şimdiden yaşıyorum. Sporu ve özellikle de futbolu çok seven, kederde ve sevinçte her daim bir olan bir ülkeyiz. Duygularını yoğun yaşayan, inandığı zaman elde ve yürekte ne varsa ortaya koyan bir milletiz. Sevgimizi de yergimizi de doruklarda yaşıyoruz. Bu nedenledir ki konu futbol milli takımı olduğunda bizim için hayat duruyor. Elbette başarılar çok kıymetli. Bugünden sonra da Türk milletine yaşatacakları nice gururlar var." dedi.

“Futbola destek bizim için yeni değil”

VakıfBank’ın futbola desteğinin geçmişe uzandığını belirten Arslan, milli takımlar ana sponsorluğunun bu köklü ilişkinin yeni bir aşaması olduğunu ifade etti.

Arslan, bankanın futbol sahalarındaki tarihsel varlığına dikkati çekerek, "Milli takımlar ana sponsorluğu yeni bir konu olsa da bizim için futbola destek, aslında hiç de yeni bir konu değil. Nostaljiye daldığımızda birçok takımın formasında, stadında VakıfBank ismini görüyoruz. 1954 yılında kurulan bankamızın ilk açık hava reklamının yine futbol sahalarında olduğunu görüyoruz. 19 Şubat 1956'da Mithatpaşa Stadı'nda oynanan ve 3-1'lik galibiyetimizle tarihe ‘Şanlı Macaristan Zaferi’ olarak geçen karşılaşmada yine Vakıflar Bankası'nı görüyoruz. Ümit ediyorum ki tıpkı o gün olduğu gibi bugün de arkasına VakıfBank'ın ve ülkemizin desteğini alan milli takımlarımız, nice tarihi zaferler yaşayacak ve yaşatacaktır." diye konuştu.

“Futbol milli takımlarımızın daima yanında olacağız”

VakıfBank’ın sporun yanı sıra sosyal alanda da sorumluluk üstlendiğini aktaran Arslan, milli takımlara ana sponsor olurken bu anlayışla hareket ettiklerini dile getirdi.

Arslan, sporun çocuklara hayal kurma imkanı sunduğunu ve milli takımların bu anlamda ilham verici bir rol üstlendiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Topluma değer katacak görevler üstlenmeliyiz. İşte tam da bu nedenle, sosyal alanda sorumluluk almayı çok seviyoruz. Bugün futbol milli takımlarımıza ana sponsor olurken de yine bu pencereden bakıyoruz. Biliyoruz ki bu ülkenin çocukları spor sayesinde hayal kurmaya devam edecek. ‘Bizim Çocuklar’dan feyz alarak sokaklarda gol sevinçlerini yaşayacaklar. Kız çocuklarımız futbolda da bayrağımızı zirveye çıkaracak. Ülkemizin ve dünyanın her köşesindeki vatandaşlarımız futboldaki gururu paylaşacak. Biz de VakıfBank olarak bu yolculukta futbol milli takımlarımızın daima yanında olacağız."