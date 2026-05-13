TBF ve Ülker arasında kapsamlı sponsorluk anlaşması imzalandı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Ülker arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Kölükfakı ve milli basketbolcular katıldı.

“Bu iş birliği, hem bugünlere hem de yarınlara yapılan güçlü bir yatırımdır”

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, törende yaptığı konuşmada Türk basketbolu adına önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attıklarını belirterek, Ülker’in hem milli takımlara hem de altyapı organizasyonlarına katkı sunacağını ifade etti.

Türkoğlu, anlaşmanın Türk basketbolunun geleceği açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Ülker, ay-yıldızlı formamıza güç verirken, aynı zamanda altyapı organizasyonumuza katkı sunuyor. Bu iş birliği, hem bugünlere hem de yarınlara yapılan güçlü bir yatırımdır. Bu süreçte desteğini esirgemeyen Murat Ülker'e teşekkür ediyorum. Kendisinin ortaya koyduğu vizyon ve Türk sporuna olan inancı, uzun yıllardır sporun gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin kuruluş döneminde verdiği destek ve altyapımıza verdiği katkılar, Türk basketbolunun geleceğine duyulan güvenin kıymetli bir göstergesi." açıklamalarında bulundu.

Ülker’in Türk sporundaki yerine vurgu yapan Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi’nin yalnızca karşılaşmalara ev sahipliği yapan bir tesis olmadığını, aynı zamanda genç sporcuların gelişimi için önemli bir merkez haline geldiğini söyledi.

Türkoğlu, tesisin altyapıdaki rolüne ilişkin değerlendirmesinde, "Ülker, Türkiye'nin en köklü, en güçlü ve en değerli markalarından birdir. Ülker'in Türk basketbolunda önemli bir yeri vardır. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi, sadece maçların oynandığı bir salon değildir. Bu tesiste gençlerimiz gelişiyor. Her gün yüzlerce genç sporcumuz, burada maçlara çıkıyor, antrenman yapıyor ve bir gün ay-yıldızlı formayı giymeyi hedefliyor. Sportif faaliyetlerin tüm hızıyla sürdüğü merkezimizin ikinci fazı için de çalışmalara devam ediyoruz." diye konuştu.

“Gençlerimizin gelişimi için çok önemli”

Hidayet Türkoğlu, 16-17 Mayıs’ta düzenlenecek Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Final organizasyonuna ilişkin heyecan duyduklarını belirterek, ligin Türk basketbolundaki altyapı vizyonu açısından önemine işaret etti.

Basketbol Gençler Ligi’nin genç oyuncuların gelişimine katkı sunduğunu dile getiren Türkoğlu, Ülker’in organizasyona 3 yıllık isim sponsoru olmasının da önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu organizasyon, gençlerimizin gelişimi için çok önemli. Ülker'in bu organizasyona 3 yıllık isim sponsoru olması da çok önemli. Ligin tüm karşılaşmaları Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı. Kızlar ve erkekler kategorilerinde heyecan verici maçlar izledik. 16-17 Mayıs'ta düzenlenecek Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Final organizasyonu için büyük bir heyecan içindeyiz." dedi.

TBF olarak Basketbol Gençler Ligi’ni önemsediklerini belirten Türkoğlu, altyapıya yatırım yapan kulüplerin Türk basketbolunun geleceğinde belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Türkoğlu, organizasyona ilişkin beklentilerini paylaşarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu tesiste başarılı organizasyonlar yapıyoruz. Ülker gibi değerli bir isimle bu organizasyonu yapmaktan heyecan duyuyoruz. Gençlerimiz, Türk basketbolunu en iyi konuma getirecektir. Burada en büyük emeği kulüplerimiz veriyor. Altyapıya çok büyük yatırımlar yapan kulüplerimiz var. Biz sadece federasyon olarak onları destekliyoruz. Bütün ekiplere başarılar diliyorum."

"Türk basketbolunun geleceğine yatırım yapıyoruz”

Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Kölükfakı da yapılan iş birliğinin yalnızca bir sponsorluk anlaşması olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bunun Türk basketbolunun geleceğine ve gençlere yapılan yatırımın göstergesi olduğunu söyledi.

Ülker Üst Yöneticisi Kölükfakı, Ülker’in milli takımların resmi sponsoru olmasının yanı sıra Basketbol Gençler Ligi ve altyapı salonlarına da isim sponsoru olduğunu aktararak, "Bu anlaşmayla milli takımların resmi sponsoru oluyoruz. Basketbol Gençler Ligi'ne de isim sponsoru olduk. Ayrıca buradaki üç altyapı salonuna da isim sponsoru olduk. Bu iş birliği, sıradan bir anlaşma değil. Bu iş birliği, Türk basketbolunun geleceğine ve çocuklarımıza yatırımımızın güçlü bir göstergesi. Sporun ve sanatın gençler üzerindeki iyileştirici gücüne inanıyoruz. Ülker, kurulduğu günden bu yana sadece ürünleriyle değil, temsil ettiği değerlerle toplumun bir parçası olma sorumluluğunu taşıyor." dedi.

Ülker’in uzun yıllardır Türk sporuna destek verdiğini dile getiren Kölükfakı, basketbolun marka için özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Kölükfakı, milli takımların ve altyapı organizasyonlarının yanında olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Uzun yıllardır futbol ve basketbol başta olmak üzere Türk sporuna katkı sağlıyoruz. Ülker'in basketbolla uzun yıllara dayanan bir ilişkisi var. Basketbol, geniş kitlelere ulaşan ve gençlerin ilgi duyduğu bir alan. Ülkerspor döneminden bu yana basketbolun bizim için özel bir yeri var. Kadın ve erkek basketbol milli takımlarının yanında olmaktan mutluyuz. Altyapıya verdiğimiz destekten dolayı da aynı ölçüde mutluyuz." şeklinde konuştu.