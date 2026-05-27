Bahçeli: “Milli beka ve maneviyatı son nefesimize dek gözeteceğiz”

Burada konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, ülkücü şehitleri rahmet, minnet ve hürmetle andıklarını belirterek, 27 Mayıs’taki anma törenlerinin ülküdaşların aynı duada birleştiği, aynı sancağın gölgesinde sadakat ve şuur tazelediği anlamlı bir buluşma olduğunu söyledi.

Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik ve beraberliğini, dirlik ve düzenini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz.” dedi.

Bahçeli, 27 Mayıs’ın aynı zamanda geçmişte ödenen bedellerin ve fedakarlıkların muhasebesinin yapıldığı bir gün olduğunu ifade ederek, MHP’nin tüm kademelerinin şehitlerin fedakarlıkları ve dava büyüklerinin emekleri üzerine kurulduğunu dile getirdi.

“Şehitlerimiz aziz milletimize vakfedilmiş bir iradenin abideleşmiş isimleridir”

Şehadetin İslam inancındaki yerine değinen Bahçeli, ülkücü şehitlerin Türk milliyetçiliği davasına adanmış hayatlarıyla örnek olduklarını belirtti.

Şehitlerin yokluklarının bile dava arkadaşlarına yol gösterdiğini ifade eden Bahçeli, “Ülkücü şehitlerimiz de böyledir. Duruşlarıyla gencecik ömürlerini aşan, binlerce genç kardeşimizin yüreğinde taşan, ocaklarımızda dua dua çoğalan, emanetleriyle nesilden nesle büyüyen iman erlerimiz, davaya hasredilmiş bir varlığın, aziz milletimize vakfedilmiş bir iradenin abideleşmiş isimleridir.” diye konuştu.

“Can verdiler, Türk-İslam davasını şahsi ikbal masalarında bozdurmadılar”

Ülkücü şehitlerin çeşitli dönemlerde ağır imtihanlardan geçtiğini söyleyen Bahçeli, “Bir ülkü peşinde, bir Turan düşünde şehadet şerbetini içtiler. Can verdiler de canan bildikleri Türk-İslam davasını şahsi ikbal masalarında bozdurmadılar.” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, ülkücü şehitlerin idam sehpalarına ve baskılara rağmen davalarından vazgeçmediklerini belirterek, hareketin bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yoluna devam ettiğini kaydetti.

“Bir ölsek de bin dirileceğiz”

İlk ülkücü şehit Ruhi Kılıçkıran’dan Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na kadar çok sayıda ismi anan Bahçeli, “Bu şehitler kervanımızın her halkasıyla bir ölsek de bin dirileceğimizi buradan haykırıyorum.” dedi.

Ülkücülerin fedakarlık ve sadakatle hareket eden dava insanları olduğunu ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

“İşte bu nedenle ülkücülük, bir ömür taşınacak en yüce şereftir. Şehadet ise o şerefin ebediyetle taçlanmış halidir. Şehitlerimizin huzurunda bir kez daha ilan ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik ve beraberliğini, dirlik ve düzenini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz.”

Devlet-i ebed müddet şiarına sahip çıkacağız

Devlet-i ebed müddet şiarına ve Türk birliği mefkuresine sahip çıkmayı sürdüreceklerini vurgulayan Bahçeli, çok sayıda dava arkadaşını toprağa verdiklerini ancak onların emanetine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Bahçeli, başta MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş olmak üzere, Gün Sazak ve Türk-İslam ülküsü uğruna hayatını kaybeden tüm dava şehitlerini rahmet ve vefayla andığını belirterek, “Şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali, emanetleri ebediyen aziz olsun. Ne mutlu ülküsünü şahsiyetinin özü sayanlara.” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, konuşmasının ardından Kızılcahamam’daki “Şehit Ağacı”nı da ziyaret etti.