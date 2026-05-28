Samsun’da narkotik operasyonu: 44 bin 938 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında K.K. (22), U.A. (25), H.C.G. (25) ve S.N.K’nin (22) bulunduğu ikamet ile araçlarda arama gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda toplam 44 bin 938 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelilerden birinin kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi
Operasyonda gözaltına alınan U.A’nın, “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
U.A’nın ayrıca “Hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçundan ifadesinin alınmasına yönelik arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.