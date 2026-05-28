28 Mayıs 2026 Perşembe
Samsun’da narkotik operasyonu: 44 bin 938 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun’un Atakum ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 44 bin 938 uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında K.K. (22), U.A. (25), H.C.G. (25) ve S.N.K’nin (22) bulunduğu ikamet ile araçlarda arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda toplam 44 bin 938 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerden birinin kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi

Operasyonda gözaltına alınan U.A’nın, “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

U.A’nın ayrıca “Hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçundan ifadesinin alınmasına yönelik arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yorumlar
