Fahiş fiyat uygulayan işletmelere 96,6 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 3 Nisan 2026’da yılın ikinci, toplamda ise 46’ncı toplantısını yaptı.

Toplantıda, sebze ve meyve ürünlerine yönelik olarak hem toptancı hallerinde hem de marketlerde gerçekleştirilen denetimlerin sonuçları ele alındı.

Yapılan kapsamlı incelemeler sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal zincir marketler ile sebze-meyve toptan ticareti yapan toplam 183 işletme hakkında işlem başlatıldı. Kurul değerlendirmesi sonrası bu işletmelere toplam 96 milyon 600 bin lira idari para cezası kesilmesine karar verildi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceği vurgulandı. “Tüketicilerimizin korunması ve piyasada adil fiyat oluşumunun sağlanması amacıyla denetimler kararlılıkla sürdürülecektir.” ifadelerine yer verildi.



