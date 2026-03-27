GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Biberde fahiş fiyat uygulayan markete 1,8 milyon lira ceza

Yayınlama Tarihi:
Ticaret Bakanlığı, sosyal medyadaki biber fiyatlarına yönelik paylaşımların ardından başlattığı denetimlerde usulsüzlük saptadı. Yapılan incelemeler neticesinde, Antalya Hali'nde daha yüksek bedelle işlem gören ürünlerin, mali yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla sisteme düşük fiyattan girildiği saptandı. Üretici ve aracı firmaların eksik beyanda bulunarak haksız kazanç elde etmeye çalıştığı belirlendi.

Mevzuattaki en üst sınırdan ceza uygulandı

Hal Kayıt Sistemi’ndeki veriler ile piyasadaki satış fiyatları arasındaki fahiş farkın tespiti üzerine ilgili markete yönelik yasal süreç başlatıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kendi beyanı esas alınarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilen işletmeye, mevzuat kapsamında öngörülen en üst sınırdan olmak üzere 1 milyon 806 bin 170 lira tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Bakanlık olarak, piyasada fiyat istikrarını bozucu her türlü girişime karşı denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülecek olup, vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan uygulamalara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir."

İlgili kurumlar usulsüzlük için bilgilendirildi

Söz konusu usulsüzlükte payı bulunan firmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirildi. Bakanlık, piyasa dengesini bozan girişimlere karşı saha denetimlerinin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

#ticaret bakanlığı
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Akademisyenler, Anadolu'nun iki farklı yöne hareket ettiğini belirledi
Akademisyenler, Anadolu'nun iki farklı yöne hareket ettiğini belirledi
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği
Adalet Bakanı Gürlek: “Yargıyı hızlandırmak için sorunları sahadan alıyoruz"
Adalet Bakanı Gürlek: “Yargıyı hızlandırmak için sorunları sahadan alıyoruz"
Dünya
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
Gündem
Sakarya'da deniz kıyısında insansız hava aracı parçaları bulundu
Sakarya'da deniz kıyısında insansız hava aracı parçaları bulundu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı”
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı”
Türkiye ile Slovenya arasında “Sosyal Güvenlik Anlaşması” imzalandı
Türkiye ile Slovenya arasında “Sosyal Güvenlik Anlaşması” imzalandı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.