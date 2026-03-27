Biberde fahiş fiyat uygulayan markete 1,8 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyadaki biber fiyatlarına yönelik paylaşımların ardından başlattığı denetimlerde usulsüzlük saptadı. Yapılan incelemeler neticesinde, Antalya Hali'nde daha yüksek bedelle işlem gören ürünlerin, mali yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla sisteme düşük fiyattan girildiği saptandı. Üretici ve aracı firmaların eksik beyanda bulunarak haksız kazanç elde etmeye çalıştığı belirlendi.

Mevzuattaki en üst sınırdan ceza uygulandı

Hal Kayıt Sistemi’ndeki veriler ile piyasadaki satış fiyatları arasındaki fahiş farkın tespiti üzerine ilgili markete yönelik yasal süreç başlatıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kendi beyanı esas alınarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilen işletmeye, mevzuat kapsamında öngörülen en üst sınırdan olmak üzere 1 milyon 806 bin 170 lira tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Bakanlık olarak, piyasada fiyat istikrarını bozucu her türlü girişime karşı denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülecek olup, vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan uygulamalara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir."

İlgili kurumlar usulsüzlük için bilgilendirildi

Söz konusu usulsüzlükte payı bulunan firmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirildi. Bakanlık, piyasa dengesini bozan girişimlere karşı saha denetimlerinin aralıksız devam edeceğini vurguladı.