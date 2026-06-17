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AjansHaber Gündem Putin: “Türkiye ile ilişkilerimiz yukarı yönlü gelişiyor”

Putin: “Türkiye ile ilişkilerimiz yukarı yönlü gelişiyor”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kabul etti. Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerinin seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

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Putin: “Türkiye ile ilişkilerimiz yukarı yönlü gelişiyor”

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin yalnızca resmi temaslarla sınırlı olmadığını vurgulayan Putin, “Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler yukarı doğru bir yörüngede gelişiyor. Bundan çok memnunuz. Temaslarımız safi resmi olmaktan çıkalı çok oldu. Gerçekten dostane bir nitelik kazandılar ve giderek daha fazla yeni içerikle doluyorlar.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selam gönderdi

İkili ilişkilerdeki olumlu gelişmelerin liderler düzeyindeki kararlılığa dayandığını belirten Putin, “Bu büyük ölçüde ve öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın duruşu sayesindedir. Lütfen kendisine en iyi dileklerimi iletin.” dedi.

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