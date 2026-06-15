Kiev’e yoğun Rus hava saldırısı: Kentin birçok noktasında hasar, 20’den fazla yaralı

Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların Kiev’in farklı semtlerini hedef aldığını belirterek, “Düşmanın Kiev’e düzenlediği yoğun saldırı sonucunda kentin neredeyse tüm semtlerinde hasar meydana geldi ve yangınlar çıktı.” ifadelerini kullandı.

Saldırılarda eğitim kurumları, çok sayıda apartman ve sivil altyapının zarar gördüğünü aktaran Kliçko, acil müdahale ekiplerinin yaklaşık 50 farklı noktada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Yaralı sayısının 20’yi aştığı, sağlık ekiplerinin bölgede müdahaleye devam ettiği kaydedildi.

Kentteki tarihi yapılardan Kiev Mağara (Pechersk) Manastırları’nın da saldırılardan etkilendiği, Meryem Ana Katedrali’nin çatısında yangın çıktığı aktarıldı.

Kliçko ayrıca saldırılar nedeniyle Kiev’in kuzey kesiminde elektrik altyapısının zarar gördüğünü ve yaklaşık 140 bin abonenin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada ise Rus ordusunun gece boyunca ülkeye 70 füze ve 611 insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, 50 füze ile 582 SİHA’nın Ukrayna hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği ifade edildi.



