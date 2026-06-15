15 Haziran 2026 Pazartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
14:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
12:17 Dünya Kupası’nda gol yağmuru: 5 maçta 21 gol
23:02 A Milli Takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkıyor
22:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na destek mesajı: “Yolunuz bahtınız açık olsun Bizim Çocuklar”
AjansHaber Videolar Gündem Kiev’e yoğun Rus hava saldırısı: Kentin birçok noktasında hasar, 20’den fazla yaralı

Kiev’e yoğun Rus hava saldırısı: Kentin birçok noktasında hasar, 20’den fazla yaralı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rusya tarafından gece saatlerinde düzenlenen yoğun hava saldırısı sonucu kentin neredeyse tüm bölgelerinde hasar meydana geldiğini ve 20’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Nöbetçi Editör
Yayınlama Tarihi:

Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların Kiev’in farklı semtlerini hedef aldığını belirterek, “Düşmanın Kiev’e düzenlediği yoğun saldırı sonucunda kentin neredeyse tüm semtlerinde hasar meydana geldi ve yangınlar çıktı.” ifadelerini kullandı.

Saldırılarda eğitim kurumları, çok sayıda apartman ve sivil altyapının zarar gördüğünü aktaran Kliçko, acil müdahale ekiplerinin yaklaşık 50 farklı noktada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Yaralı sayısının 20’yi aştığı, sağlık ekiplerinin bölgede müdahaleye devam ettiği kaydedildi.

Kentteki tarihi yapılardan Kiev Mağara (Pechersk) Manastırları’nın da saldırılardan etkilendiği, Meryem Ana Katedrali’nin çatısında yangın çıktığı aktarıldı.

Kliçko ayrıca saldırılar nedeniyle Kiev’in kuzey kesiminde elektrik altyapısının zarar gördüğünü ve yaklaşık 140 bin abonenin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada ise Rus ordusunun gece boyunca ülkeye 70 füze ve 611 insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, 50 füze ile 582 SİHA’nın Ukrayna hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği ifade edildi.


 

Antalya’da milli maç heyecanı antik tiyatroda yaşandı
Antalya’da milli maç heyecanı antik tiyatroda yaşandı
#Gündem / 14 Haziran 2026
Bursa’da akıllara durgunluk veren kaza: İzleyenler görüntüleri yapay zeka sandı
Bursa’da akıllara durgunluk veren kaza: İzleyenler görüntüleri yapay zeka sandı
#Gündem / 12 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bakan Kurum: “Türkiye’de kentsel dönüşüm tercih değil, mecburiyettir”
Bakan Kurum: “Türkiye’de kentsel dönüşüm tercih değil, mecburiyettir”
Bakan Fidan, “Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde” sergisine katıldı
Bakan Fidan, “Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde” sergisine katıldı
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İranlı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İranlı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Avrupa Parlamentosu üyesine tepki: “Egemenlik haklarımız tartışma konusu olamaz”
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Avrupa Parlamentosu üyesine tepki: “Egemenlik haklarımız tartışma konusu olamaz”
İzmit Körfezi’nde dip çamuru temizliğinde yüzde 70 ilerleme sağlandı
İzmit Körfezi’nde dip çamuru temizliğinde yüzde 70 ilerleme sağlandı
Spor
A Milli Takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkıyor
A Milli Takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkıyor
Ekonomi
Siber güvenlikte kritik tablo: 101 binden fazla zararlı bağlantı engellendi
Siber güvenlikte kritik tablo: 101 binden fazla zararlı bağlantı engellendi
Bakan Fidan’dan İranlı mevkidaşıyla kritik temas: Mutabakata destek, kışkırtmalara karşı uyarı
Bakan Fidan’dan İranlı mevkidaşıyla kritik temas: Mutabakata destek, kışkırtmalara karşı uyarı
TOKİ’nin 64 ildeki 20 bin konutluk Açık Satış Kampanyası bugün başladı
TOKİ’nin 64 ildeki 20 bin konutluk Açık Satış Kampanyası bugün başladı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.