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AjansHaber Videolar Gündem Bursa’da akıllara durgunluk veren kaza: İzleyenler görüntüleri yapay zeka sandı

Bursa’da akıllara durgunluk veren kaza: İzleyenler görüntüleri yapay zeka sandı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazası, sosyal medyada izleyenlere “Bu görüntüler gerçek mi?” sorusunu sordurdu. İlk bakışta yapay zeka ile oluşturulmuş ya da kurgulanmış izlenimi veren kazada motosiklet sürücüsü kazayı neredeyse yara almadan atlattı.

Nöbetçi Editör
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Kaza, Osmangazi ilçesine bağlı Bahar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ara sokağa dönüş yapmak isteyen bir otomobil ile seyir halindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü adeta otomobilin üzerine yapışırken, ardından yere düştü.

Kazanın ardından yaşananlar ise görenleri şaşkına çevirdi. Sert çarpışmaya rağmen sürücünün ayağa kalkarak hiçbir şey olmamış gibi motosikletine yönelmesi dikkat çekti. İlk bakışta yapay zeka ile üretilmiş görüntüleri andıran kazada, motosiklet sürücüsünün ciddi bir yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


 

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