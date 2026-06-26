Dışişleri Bakanı Fidan, Kanada’da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Fidan, Kanada’nın Toronto kentinde faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.
Türk iş dünyasıyla temas
Bakan Fidan’ın gerçekleştirdiği görüşmede, Kanada’da faaliyet gösteren Türk iş insanlarının çalışmaları ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ele alındı.
Türk ve Müslüman toplumuyla buluştu
Fidan, temasları kapsamında ayrıca Uluslararası Demokratlar Birliğinin ev sahipliğinde Toronto’da düzenlenen etkinliğe katıldı.
Etkinlikte Kanada’da yaşayan Türk ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya gelen Fidan, çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.