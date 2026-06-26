26 Haziran 2026 Cuma
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
15:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İhracatçılarımız Türkiye’nin küresel vizyonunun taşıyıcısıdır”
AjansHaber Gündem Dışişleri Bakanı Fidan, Kanada’da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Kanada’da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada ziyareti kapsamında Toronto’da Türk iş insanlarıyla görüştü.

Yayınlanma
14
Dışişleri Bakanı Fidan, Kanada’da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Fidan, Kanada’nın Toronto kentinde faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Türk iş dünyasıyla temas

Bakan Fidan’ın gerçekleştirdiği görüşmede, Kanada’da faaliyet gösteren Türk iş insanlarının çalışmaları ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ele alındı.

Türk ve Müslüman toplumuyla buluştu

Fidan, temasları kapsamında ayrıca Uluslararası Demokratlar Birliğinin ev sahipliğinde Toronto’da düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlikte Kanada’da yaşayan Türk ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya gelen Fidan, çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.
#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Bakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile depremi görüştü
Bakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile depremi görüştü
#Gündem / 25 Haziran 2026
Dışişleri Bakanı Fidan Kanada’ya gidiyor: Nükleer enerji, ticaret ve stratejik iş birliği gündemde
Dışişleri Bakanı Fidan Kanada’ya gidiyor: Nükleer enerji, ticaret ve stratejik iş birliği gündemde
#Gündem / 24 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
İstanbul’un metro ağı büyüyor: Halkalı-Arnavutköy hattı hizmete açıldı
İstanbul’un metro ağı büyüyor: Halkalı-Arnavutköy hattı hizmete açıldı
İstanbul trafiğinde yeni dönem: Çalışanlar işe erken gidip araçta uyuyor
İstanbul trafiğinde yeni dönem: Çalışanlar işe erken gidip araçta uyuyor
Türk Halk Müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı yaşamını yitirdi
Türk Halk Müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı yaşamını yitirdi
Ankara’da faciayı fırıncı önledi: Kontrolden çıkan kamyoneti içine atlayarak durdurdu
Ankara’da faciayı fırıncı önledi: Kontrolden çıkan kamyoneti içine atlayarak durdurdu
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, İstanbul’da başladı
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, İstanbul’da başladı
Spor
Portekiz farklı kazandı, Ronaldo tarihe geçti
Portekiz farklı kazandı, Ronaldo tarihe geçti
DENEME KATEGORİSİ
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan
İzmir merkezli 6 ilde ‘change’ araç operasyonu: 14 otomobile el konuldu
İzmir merkezli 6 ilde ‘change’ araç operasyonu: 14 otomobile el konuldu
Mahkemeden emsal karar: Asiye’yi yaralayan pitbullar “silah” sayıldı
Mahkemeden emsal karar: Asiye’yi yaralayan pitbullar “silah” sayıldı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.