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AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Güvenlik Günü ve Haftası’nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Güvenlik Günü ve Haftası’nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, özel güvenlik personelinin haftasını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Güvenlik Günü ve Haftası’nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, “26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası’nın, bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

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