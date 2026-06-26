Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Güvenlik Günü ve Haftası’nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, “26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası’nın, bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.
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