MASAK raporuyla 12,1 milyarlık bahis ağı deşifre edildi

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uzun süreli istihbari ve teknik çalışmaları sonucu organize suç örgütünün finansal ağı deşifre edildi.
MASAK raporu 12,1 milyar liralık işlem hacmini ortaya koydu
MASAK tarafından hazırlanan analiz raporlarında, suç örgütünün yasa dışı bahis ve şans oyunları üzerinden oluşturduğu sistemin toplam işlem hacminin 12 milyar 100 milyon liraya ulaştığı belirlendi.
Soruşturma dosyasında, suçtan elde edilen gelirlerin vergi kaçırmak ve para izini kaybettirmek amacıyla organize şekilde aklandığına ilişkin tespitlere yer verildi.
8 ilde eş zamanlı operasyon
Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 53 şüpheliden 42’si yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Çok sayıda dijital materyale el konuldu
Operasyonda 43 cep telefonu, 43 SIM kart, 10 dizüstü bilgisayar, 7 masaüstü bilgisayar, 25 USB bellek ve 1 tablet ele geçirildi.
El konulan dijital materyaller, suç örgütünün yurt dışı bağlantıları ve organizasyon yapısının ortaya çıkarılması amacıyla Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince incelemeye alındı.
Soruşturma çok yönlü sürüyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “7258 sayılı Kanuna muhalefet”, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçları yönünden soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.