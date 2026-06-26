Bakan Tekin: “Bilgisini vicdanıyla dengeleyen bir nesil yetiştirmek istiyoruz”

İstanbul’da düzenlenen zirvede konuşan Milli Eğitim Bakanı Tekin, dijital dönüşümün toplumsal yapı ve eğitim sistemi üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

"Algoritmalar her alanda var"

Tekin, algoritmaların hayatın her alanına etki ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Algoritmalar önümüze çıkan haberden dinlediğimiz müziğe kadar, kurduğumuz ilişkilerden kendimiz hakkında taşıdığımız kanaate kadar, alışveriş hayatımızdan düşüncemizi yönlendirmeye kadar her alanda var. Kişiye göre şekillenen bu akışlar insanları çoğu zaman ortak bir hakikat etrafında buluşturmak yerine, her birini kendi dar dünyasına hapsediyor. Oysa hem demokratik hayatı hem de toplumsal barışı ayakta tutan, farklı insanların aynı meseleyi serinkanlı bir biçimde istişare edebildiği, birbirlerini dinleyip anlayabildiği o ortak zemindir. Bu zemin aşındıkça bilgimizle beraber bir arada yaşama, uzlaşma ve dayanışma kabiliyetlerimizi de kaybediyoruz. Böylece teknoloji, ekonominin ve üretimin sınırlarını aşarak algımızı, hafızamızı, dilimizi, ilişkilerimizi, en sonunda kimliğimizi etkileyen büyük bir kültürel sürece dönüşüyor.”

Dijital dönüşüm ve insan onuru

Bakan Tekin konuşmasında, dijital çağın insan ve toplum üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

“Kendi dilini, kültürünü, eğitim anlayışını, aile ve toplumsal yapısını dijital dünyada var edemeyen topluluk, evlatlarının zihinsel ve kültürel gelişimi üzerinde söz söyleme hakkını, yönlendirme hakkını yapay zekaya ve algoritmalara bırakmış demektir. Önümüzdeki asıl mesele, teknolojinin taşıdığı bu büyük riski ve etkiyi kendi insan ve medeniyet tasavvurumuz doğrultusunda yönetebilmektedir. Biz bu mesele karşısında çağı reddeden bir inzivayı da ona teslim olan bir edilgenliği de tercih etmemeliyiz. Çağın en ileri teknolojilerini cesaretle kucaklamalıyız. Fakat onların, evladımızın ruhunu yazan kalem haline gelmesine rıza göstermemeliyiz. Bilmeliyiz ki bir milletin asıl kudreti, sahip olduğu teknolojik imkanları elinde tutan nesillerin gönüllerindeki pusulada gizlidir.”

Tekin, eğitim vizyonlarını şu sözlerle anlattı:

“Biz, çağın imkanlarına hakim olan, bilgisini vicdanıyla, gücünü merhametiyle, kabiliyetini sorumluluk duygusuyla dengeleyen bir nesil yetiştirmek istiyoruz.”

Mahremiyet ve ortak sorumluluk

Tekin ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızın mahremiyetinin korunması, teknolojik imkanlara adil erişim, kültürel çeşitliliklerin yaşatılması ve yapay zekanın insan onurunu gözeten bir zeminde geliştirilmesi bütün insanlığın ortak mesuliyet alanıdır.”

Eğitim teknolojilerinde dönüşüm

Bakan Tekin, Türkiye’nin eğitim teknolojileri alanında önemli bir kapasite oluşturduğunu, uluslararası sınavlarda elde edilen sonuçların bu ilerlemeyi ortaya koyduğunu ifade etti.