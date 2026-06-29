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AjansHaber Gündem Diyarbakır’da silahlı suç örgütüne operasyon: 15 kişi tutuklandı

Diyarbakır’da silahlı suç örgütüne operasyon: 15 kişi tutuklandı

Diyarbakır’da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 15’i tutuklandı.

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Diyarbakır’da silahlı suç örgütüne operasyon: 15 kişi tutuklandı
KAYNAK: (AA)

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

16 ayrı eylem deşifre edildi

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlamalarıyla takibe alınan yapıya yönelik çalışmalarda 16 ayrı eylemin tespit edildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt elebaşı olduğu belirtilen A.E.’nin de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Operasyonda 21,4 kilogram esrar, 350,5 gram skunk, 11 sentetik ecza ile 3 tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi.

15 tutuklama kararı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 40 şüpheliden 15’i, aralarında A.E.’nin de bulunduğu şekilde tutuklandı.

Şüphelilerden 24’ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 kişi ise dosyasının ikmalen gönderilmesi amacıyla serbest bırakıldı.

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