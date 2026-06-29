Diyarbakır’da silahlı suç örgütüne operasyon: 15 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
16 ayrı eylem deşifre edildi
Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlamalarıyla takibe alınan yapıya yönelik çalışmalarda 16 ayrı eylemin tespit edildiği bildirildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt elebaşı olduğu belirtilen A.E.’nin de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Operasyonda 21,4 kilogram esrar, 350,5 gram skunk, 11 sentetik ecza ile 3 tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi.
15 tutuklama kararı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 40 şüpheliden 15’i, aralarında A.E.’nin de bulunduğu şekilde tutuklandı.
Şüphelilerden 24’ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 kişi ise dosyasının ikmalen gönderilmesi amacıyla serbest bırakıldı.