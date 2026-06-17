Boğaziçi Film Festivali 14. yılında sinemaseverlerle buluşacak

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından organize edilen festivalin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirildiği belirtildi.

2013 yılından bu yana düzenlenen festivalin, genç sinemacıları desteklemeyi, yeni hikayelere alan açmayı ve uluslararası sinema dünyasıyla bağları güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Gösterimlerin yanı sıra etkinlikler de yer alacak

Festival kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, atölyeler ve özel etkinliklerin de sinemaseverlerle buluşacağı aktarıldı.

Organizasyonun, zengin programıyla sinema tutkunlarına farklı yapımları izleme ve sektör temsilcileriyle bir araya gelme imkanı sunacağı bildirildi.

Festivalle ilgili tüm gelişmelerin ve güncel programın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebileceği kaydedildi.