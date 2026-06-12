Sinema salonlarında bu hafta 8 yeni film vizyonda

Sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 8 yeni yapım vizyona girdi. Steven Spielberg imzalı “İfşa Günü” (Disclosure Day), bilim kurgu temasıyla dikkat çekerken, haftanın programı aksiyondan animasyona geniş bir yelpaze sunuyor.

“İfşa Günü” (Disclosure Day)

Disclosure Day, Steven Spielberg imzasını taşıyan film, dünya dışı yaşam temasını yeniden merkeze alıyor. Başrollerde Josh O’Connor, Eve Hewson ve Emily Blunt yer alıyor.

Film, “Eğer yalnız olmadığımızı öğrenseydiniz, biri size bunu gösterseydi, kanıtlasaydı, bu sizi korkutur muydu?” sorusu üzerinden insanlığın bilinmeyene tepkisini ele alıyor.

"Kıyma: Hain Eşer Kendi Düşer”

Abdurrahman Akarsu ve Kadri Beran Taşkın’ın yönettiği komedi filmi, hapisten çıkan Mesut’un babasının işlettiği otele dönüşünü konu alıyor. Mesut’un oteli büyütme çabası ve Gamze ile yaşadığı ilişki, oteldeki dengeleri tamamen değiştiriyor.

Filmde Ali Sürmeli başta olmak üzere İrfan Ballı, Onur Akbay, Serdar Saim Avcılar ve Melis Özçimen rol alıyor.

“Amansız” (The Furious)

Eski bir özel kuvvetler askerinin kayıp kızını kurtarmak için Myanmar’a sızmasını konu alan film, aksiyon ve suç unsurlarını bir araya getiriyor. Yapımda Xie Miao, Joe Taslim ve Brian Le yer alıyor.

“Mavi Balıkçıl”

Kanada-Macaristan ortak yapımı dram film, 1990’ların sonlarında Vancouver Adası’na taşınan göçmen bir ailenin hikayesini, küçük kızın gözünden anlatıyor. Yönetmen Sophy Romvari’nin yarı otobiyografik eseri olarak öne çıkıyor.

“Gizemli Ağaç” (The Magic Faraway Tree)

Andrew Garfield, Claire Foy ve Judi Dench gibi isimleri buluşturan fantastik yapım, kırsala taşınan bir ailenin büyülü bir ağaç keşfetmesiyle gelişen olayları konu alıyor.

“Tulpa: Ruhun Laneti”

Yönetmen Güneş Güneş imzalı yerli korku filmi, evladını kaybeden bir annenin yaşadığı travmanın lanete dönüşmesini anlatıyor. Oyuncu kadrosunda Özge Günaydın, Özgür Özberk ve Buse Sevindik yer alıyor.

Animasyon filmleri

• “Külkedisi: Üç Dilek”: Külkedisi’nin fantastik maceralarını konu alıyor.

• “Düşler Ülkesi”: Küçük Arda’nın ülkesini kurtarmaya çalıştığı fantastik hikâyeyi anlatıyor.

Sinema salonlarında bu hafta vizyona giren yapımlar, farklı türleri bir araya getirerek geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.