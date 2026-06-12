Hazine ve Maliye Bakanlığından emekli maaşı haberlerine yalanlama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı gazetelerde emekli maaşlarına ilişkin Bakan Şimşek’e atfen çeşitli haberler yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu haberlerde yer alan ifadelerin Bakan Şimşek’e ait olmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Bu ifadeler Sayın Bakanımıza ait değildir. Sayın Bakanımızın milletvekillerimizle gerçekleştirdiği toplantılar basına kapalı olarak yapılmıştır. Dolayısıyla, haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır. Kamuoyunun, özellikle vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu tür hassas konularda, yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi oldukça önem arz etmektedir.”

Bakanlık, vatandaşları emekli maaşları gibi hassas konularda yalnızca resmi açıklamaları dikkate almaya çağırdı.