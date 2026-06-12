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AjansHaber Gündem Hazine ve Maliye Bakanlığından emekli maaşı haberlerine yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığından emekli maaşı haberlerine yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e atfen yayımlanan emekli maaşlarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Hazine ve Maliye Bakanlığından emekli maaşı haberlerine yalanlama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı gazetelerde emekli maaşlarına ilişkin Bakan Şimşek’e atfen çeşitli haberler yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu haberlerde yer alan ifadelerin Bakan Şimşek’e ait olmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Bu ifadeler Sayın Bakanımıza ait değildir. Sayın Bakanımızın milletvekillerimizle gerçekleştirdiği toplantılar basına kapalı olarak yapılmıştır. Dolayısıyla, haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır. Kamuoyunun, özellikle vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu tür hassas konularda, yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi oldukça önem arz etmektedir.”

Bakanlık, vatandaşları emekli maaşları gibi hassas konularda yalnızca resmi açıklamaları dikkate almaya çağırdı.

#Hazine Be Maliye Bakanlığı
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