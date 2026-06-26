Bakan Kurum, Türkiye Bankalar Birliği yönetimiyle bir araya geldi

Toplantıda sürdürülebilir finansman, iklim değişikliğiyle mücadele ve Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 hazırlıkları ele alındı.

Tarihi köşkte kritik toplantı

Türkiye Bankalar Birliğinden yapılan açıklamaya göre görüşme, restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra TBB’nin yeni merkezi olacak tarihi Ahmet Ratıp Paşa Köşkü’nde yapıldı.

Gündem yeşil dönüşüm ve iklim politikaları

Toplantıda sürdürülebilirlik çalışmaları, iklim değişikliğiyle mücadele ve finans sektörünün yeşil dönüşümde üstleneceği rol değerlendirildi. Ayrıca Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 hazırlık süreci de gündeme geldi.

Sürdürülebilir finans vurgusu

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, bankacılık sektörünün sürdürülebilirliği stratejik bir öncelik olarak gördüğünü belirterek, iklim değişikliğiyle mücadelede finans sektörüne önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

Çakar, “İklim değişikliğiyle mücadele ve düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde finans sektörüne önemli sorumluluklar düşüyor. Bu çerçevede, tüm paydaşlarımızla yakın iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

COP31 sürecine vurgu

Çakar, COP31’in küresel iklim politikalarının şekillenmesinde önemli bir platform olacağını belirterek, Türkiye’nin yeşil dönüşüm vizyonunun uluslararası alanda görünürlüğünü artıracağını söyledi.

Ayrıca Türk bankacılık sektörünün COP31 sürecinde aktif rol üstlenmeye devam edeceğini ifade etti.