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AjansHaber Gündem Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama

Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama

Niğde’nin Bor ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangın söndürülürken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama

Niğde'nin  Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde faaliyet gösteren özel bir havai fişek fabrikasında saat 16.45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler ambulanslarla Bor Devlet Hastanesi ile Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vali Akmeşe: “Yangın kontrol altına alındı”

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, patlamada 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Akmeşe, patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, “Bu yerler güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor. İmalat bütün halde değil, parça parça yerlerde yapılıyor. Şu anda devam eden bir durum yok. Hayatını kaybeden vatandaşımıza başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vali yardımcısı başkanlığındaki komisyon da çalışmalarına başladı. Nedenine ilişkin çalışmalar ile adli ve idari işlemler yürütülecek.” ifadelerini kullandı.

Soruşturma başlatıldı

Patlamanın çıkış nedeninin belirlenmesi için idari ve adli soruşturma başlatılırken, olay yerinde incelemeler sürüyor.

Aynı fabrikada daha önce de patlama yaşanmıştı

Kemerhisar’daki aynı havai fişek fabrikasında 27 Ocak 2018’de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti.

#Niğde
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