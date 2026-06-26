Samsun merkezli nitelikli yağma ve silah ticareti operasyonu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Birden fazla ilçede eş zamanlı baskın

Soruşturma kapsamında Samsun’un Atakum, İlkadım, Canik ve Kavak ilçeleri ile Rize’de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Şüphelilerin “birden fazla kişiyle nitelikli yağma, tefecilik ve silah ticareti” suçlarına karıştıkları tespit edildi.

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyonlarda yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 122 tabanca fişeği, 6 şarjör ve bir sustalı bıçak ele geçirildi. Ayrıca suç unsuru olduğu değerlendirilen senetler, ajanda ve dijital materyallere de el konuldu.

19 şüpheli gözaltında

Operasyon kapsamında yakalanan 19 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.