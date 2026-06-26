26 Haziran 2026 Cuma
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
18:35 Oyuncu Kadir İnanır hayatını kaybetti
15:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İhracatçılarımız Türkiye’nin küresel vizyonunun taşıyıcısıdır”
AjansHaber Gündem Samsun merkezli nitelikli yağma ve silah ticareti operasyonu

Samsun merkezli nitelikli yağma ve silah ticareti operasyonu

Samsun ve Rize’de nitelikli yağma, tefecilik ve silah ticareti suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma
14
Samsun merkezli nitelikli yağma ve silah ticareti operasyonu
KAYNAK: (AA)

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Birden fazla ilçede eş zamanlı baskın

Soruşturma kapsamında Samsun’un Atakum, İlkadım, Canik ve Kavak ilçeleri ile Rize’de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Şüphelilerin “birden fazla kişiyle nitelikli yağma, tefecilik ve silah ticareti” suçlarına karıştıkları tespit edildi.

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyonlarda yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 122 tabanca fişeği, 6 şarjör ve bir sustalı bıçak ele geçirildi. Ayrıca suç unsuru olduğu değerlendirilen senetler, ajanda ve dijital materyallere de el konuldu.

19 şüpheli gözaltında

Operasyon kapsamında yakalanan 19 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

#Samsun
Samsun’da kiralık araçta 225 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun’da kiralık araçta 225 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
#Gündem / 01 Haziran 2026
Samsun’da narkotik operasyonu: 44 bin 938 uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun’da narkotik operasyonu: 44 bin 938 uyuşturucu hap ele geçirildi
#Gündem / 28 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile depremi görüştü
Bakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile depremi görüştü
İstanbul’un metro ağı büyüyor: Halkalı-Arnavutköy hattı hizmete açıldı
İstanbul’un metro ağı büyüyor: Halkalı-Arnavutköy hattı hizmete açıldı
İstanbul trafiğinde yeni dönem: Çalışanlar işe erken gidip araçta uyuyor
İstanbul trafiğinde yeni dönem: Çalışanlar işe erken gidip araçta uyuyor
Türk Halk Müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı yaşamını yitirdi
Türk Halk Müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı yaşamını yitirdi
Ankara’da faciayı fırıncı önledi: Kontrolden çıkan kamyoneti içine atlayarak durdurdu
Ankara’da faciayı fırıncı önledi: Kontrolden çıkan kamyoneti içine atlayarak durdurdu
Spor
Portekiz farklı kazandı, Ronaldo tarihe geçti
Portekiz farklı kazandı, Ronaldo tarihe geçti
DENEME KATEGORİSİ
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan
Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama
Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama
Oyuncu Kadir İnanır hayatını kaybetti
Oyuncu Kadir İnanır hayatını kaybetti
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.