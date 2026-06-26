Başkentte 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
İşletmede 9 ton bozuk ürün tespit edildi
Altındağ’daki süt ürünleri üretimi yapan işletmede yapılan incelemelerde, 9 ton bozuk süt ve süt ürününe ulaşıldı.
“Bozulmuş, değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti” suçuna yönelik yürütülen çalışma kapsamında yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İşletme faaliyetten men edildi
Yapılan denetimlerin ardından işletmeye idari para cezası uygulanarak faaliyetten men edildi.
Açıklamada, “Halk sağlığını tehdit eden faaliyetlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.