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AjansHaber Gündem Rusya Devlet Başkanı Putin, Bakan Fidan’ı yarın Kazan’da kabul edecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, Bakan Fidan’ı yarın Kazan’da kabul edecek

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yarın Tataristan’ın başkenti Kazan’da görüşeceğini açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Bakan Fidan’ı yarın Kazan’da kabul edecek

Moskova’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Uşakov, 17-18 Haziran tarihlerinde Kazan’da düzenlenecek Rusya-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında Putin’in çeşitli ikili temaslarda bulunacağını söyledi.

Uşakov, Moskova’da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Putin ile görüşme talebinde bulunduğunu belirterek, talebin kabul edildiğini ifade etti. Uşakov, “Putin, Türkiye Dışişleri Bakanını yarın akşam saat 20.00’de kabul edecek.” dedi.

Öte yandan Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında hafta sonu gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD’de olası bir görüşmenin ele alınmadığını söyledi.

ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner’in Rusya’yı ziyaret etme ihtimaline de değinen Uşakov, böyle bir ziyaretin ABD ile İran arasında sağlanacak olası mutabakatın ardından gündeme gelebileceğini belirterek, “Böyle bir teklif tarafımıza iletilmedi.” ifadelerini kullandı.


 

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