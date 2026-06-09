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AjansHaber Gündem Türkiye ile Suudi Arabistan arasında lojistik ve demir yolu iş birliği

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında lojistik ve demir yolu iş birliği

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında lojistik ve demir yolu alanlarında iş birliğini güçlendirmeye yönelik iki ayrı mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmalar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Suudi Arabistan ziyareti kapsamında gerçekleştirilen temaslar sonucunda hayata geçirildi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında lojistik ve demir yolu iş birliği

Bakan Uraloğlu, Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh bin Nasser Al-Jasser ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ticaretin sürekliliği, lojistik zincirlerin kesintisiz işlemesi ve ulaştırma ağlarının geliştirilmesi ele alındı.

Uraloğlu, görüşmede demir yolu bağlantısına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“İki ülke arasında doğrudan bir demir yolu bağlantısının hayata geçirilmesi kritik öneme sahip. Ülkelerimiz arasındaki transit taşımacılık, taraflara Avrupa’ya ve Körfez bölgesine erişim imkanı sunuyor.”

Demir yolu ve lojistikte yeni iş birliği

Görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında kara yolu, demir yolu ve lojistik ağların geliştirilmesi, mevcut güzergahların güçlendirilmesi ve yeni hatların oluşturulması konuları değerlendirildi.

Uraloğlu, bölgesel güzergahlara ilişkin olarak Irak üzerinden yapılan deneme taşımalarının önemine değinirken, iki ülke arasında daha güçlü bir lojistik entegrasyon hedeflendiğini vurguladı.

İki ayrı mutabakat zaptı imzalandı

Temasların ardından iki ülke arasında:

• Demir Yolu Sektöründe İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

• Lojistik Hizmetleri Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

imzalandı.

Lojistik alanındaki anlaşma lojistik merkezlerin kurulması, işletilmesi, yönetim süreçleri, deneyim paylaşımı ve ortak projelerin geliştirilmesini kapsıyor.

Demir yolu iş birliği ise teknik standartlardan sinyalizasyon sistemlerine, dijitalleşmeden güvenlik altyapısına, AR-GE çalışmalarından eğitim programlarına kadar geniş bir alanı içeriyor.

Bakan Uraloğlu, imzalanan anlaşmalara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeyi kullandı:

“Demir Yolu Sektöründe İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’nın da altyapı modernizasyonundan işletme tecrübelerine kadar demir yolu sektörünün her alanında ortak çalışmalarımızı kurumsal bir çatıya kavuşturacağına inanıyorum.”

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