Bakan Uraloğlu: "İlk 5 ayda hava yolunu kullananların sayısı Türkiye nüfusunu geçti"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılın ilk beş ayında hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısının 89 milyonu aştığını belirterek, geçen yılın aynı dönemine göre toplam yolcu trafiğinde yüzde 4 artış yaşandığını bildirdi.

Türkiye’de hava ulaşımında büyüme ivmesi sürerken, yılın ilk beş ayında havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısı 89 milyonu geçti.

Bakan Uraloğlu, ocak-mayıs döneminde direkt transit yolcular dahil toplam 89 milyon 36 bin 395 yolcuya hizmet verildiğini belirterek, “İlk 5 ayda ülke genelinde hava yolu ile seyahat edenlerin sayısı, Türkiye’nin nüfusunu aştı.” ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında 203 binin üzerinde uçak trafiği

Mayıs ayında havalimanlarında iç hatlarda 83 bin 854, dış hatlarda 78 bin 110 olmak üzere toplam 161 bin 964 uçak hareketi gerçekleştiğini aktaran Uraloğlu, üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiğinin 203 bin 867’ye ulaştığını kaydetti.

Aynı dönemde iç hatlarda 9 milyon 200 bin 832, dış hatlarda 12 milyon 331 bin 388 yolcu taşındığını belirten Uraloğlu, direkt transit yolcular dahil toplam yolcu sayısının 21 milyon 539 bin 524 olduğunu bildirdi.

Mayısta havalimanlarında taşınan yük miktarının ise toplam 458 bin 234 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Yolcu trafiğinde yüzde 4 artış

Yılın ilk beş ayında iç hatlarda 40 milyon 628 bin 36, dış hatlarda 48 milyon 362 bin 631 yolcuya hizmet verildiğini belirten Uraloğlu, toplam yolcu trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttığını açıkladı.

Bu dönemde toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle birlikte 892 bin 160’a yükseldiğini kaydeden Uraloğlu, yük taşımacılığının da 2 milyon ton sınırını aşarak 2 milyon 14 bin 761 tona ulaştığını bildirdi.

İstanbul havalimanlarında yoğun hareketlilik

İstanbul Havalimanı’nda mayıs ayında toplam 45 bin 675 uçak hareketi gerçekleşirken, yolcu sayısının 7 milyon 123 bin 268’e ulaştığını belirten Uraloğlu, ocak-mayıs döneminde havalimanında toplam 32 milyon 802 bin 275 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise mayıs ayında 4 milyon 61 bin 248 yolcuya hizmet verildiğini aktaran Uraloğlu, yılın ilk beş ayında havalimanını kullanan yolcu sayısının 19 milyon 313 bin 385 olduğunu bildirdi.

Turizm merkezlerinde hareketlilik sürüyor

Turizm merkezlerindeki havalimanlarında yılın ilk beş ayında toplam 16 milyon 301 bin 599 yolcuya hizmet verildiğini belirten Uraloğlu, bölgede toplam 116 bin 841 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade etti.

Söz konusu dönemde Antalya Havalimanı 9 milyon 169 bin 801 yolcuyla ilk sırada yer alırken, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 4 milyon 811 bin 757, Muğla Dalaman Havalimanı 1 milyon 140 bin 133, Milas-Bodrum Havalimanı 940 bin 330 ve Gazipaşa-Alanya Havalimanı 239 bin 578 yolcuya hizmet verdi.