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AjansHaber Gündem Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama: Batı Şeria’daki yerleşimci şiddetine sert kınama

Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama: Batı Şeria’daki yerleşimci şiddetine sert kınama

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 8 ülke, Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik artan yerleşimci saldırılarını en güçlü ifadelerle kınadı. Açıklamada, uluslararası topluma “acil sorumluluk alma” çağrısı yapıldı.

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Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama: Batı Şeria’daki yerleşimci şiddetine sert kınama

Orta Doğu’da tansiyonun yükseldiği bir dönemde Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları, işgal altındaki Batı Şeria’da tırmanan yerleşimci şiddetine karşı ortak bir çıkış yaptı. Yapılan açıklamada saldırılar uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirilirken, bölgede artan gerilimin durdurulması için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu.

Türkiye ve 7 ülkeden ortak kınama

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarındaki artışa ilişkin ortak yazılı açıklama yayımladı.

Bakanlar, Ramallah’ın kuzeyindeki Cilcilya köyü Ulu Camii ile Mezra en-Nubani köyündeki El-Faruk Camii’ne yönelik saldırılar başta olmak üzere Filistinlilere karşı devam eden tüm şiddet eylemlerini en sert şekilde kınadı.

“Uluslararası hukukun açık ihlali”

Ortak açıklamada, ibadethaneler ve kutsal mekanlara yönelik saldırıların dokunulmazlık ilkesini ihlal ettiği vurgulandı.

Bu eylemlerin uluslararası insancıl hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları başta olmak üzere uluslararası hukukun açık ihlali olduğu ifade edildi.

Bakanlar, yerleşimci şiddetini besleyen ve bölgede istikrarsızlığı artıran yasa dışı İsrail uygulamalarını kesin bir dille reddettiklerini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, bu gelişmelerin barışa yönelik uluslararası çabaları zayıflattığı belirtilerek tüm sorumluluğun “işgalci güç” olarak İsrail’e ait olduğu vurgulandı.

Uluslararası topluma acil çağrı

Bakanlar, uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.

Açıklamada, İsrail’in Batı Şeria’daki gerilimi tırmandıran adımlarını durdurması, yerleşimci şiddetinin sona erdirilmesi ve ihlallerin cezasız kalmaması için hesap sorulması gerektiği belirtildi.

İki devletli çözüm vurgusu

Filistin halkıyla dayanışma mesajı verilen açıklamada, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti hedefi yeniden desteklendi.

Bakanlar, iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı barış için uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesindeki tüm girişimlere destek vereceklerini yineledi.

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