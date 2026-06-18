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AjansHaber Gündem MGK’da güvenlik ve dış politika gündemi: Terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler masada

MGK’da güvenlik ve dış politika gündemi: Terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Saat 16.45’te başlayan ve yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

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MGK’da güvenlik ve dış politika gündemi: Terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler masada

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de gerçekleştirildi. Toplantıda terörle mücadele, bölgesel güvenlik ve dış politika başlıkları ele alındı.

MGK Bildirisinde “Terörsüz Türkiye” hedefi vurgulanırken, İsrail-Filistin hattı, Suriye, Irak ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi bölgesel krizlere ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

Terörle mücadele ve güvenlik vurgusu

Bildiride, terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.”

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak şu değerlendirme yapıldı:

“Ülkemizin ve bölgemizin istikbali bakımından kritik önem taşıyan Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerine ulaşılması maksadıyla yürütülen çalışmalar değerlendirilmiş; milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir.”

İç güvenlik ve organize suçlarla mücadele

Toplantıda iç güvenlik konularına da yer verildi. Bildiride organize suçlarla mücadeleye ilişkin şu ifadeler yer aldı:

“Organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar ele alınmış; başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin mutlak surette muhafazası hedefiyle atılan adımların kararlı bir şekilde sürdürüleceğinin altı çizilmiştir.”

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs vurgusu

Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde şu ifadeler kullanıldı:

“Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olunduğu vurgulanmış; KKTC’nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz’deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldubittiye müsaade edilmeyeceği kaydedilmiştir.”

Orta Doğu, Suriye ve ABD-İran süreci

Bölgesel gelişmelere ilişkin başlıklarda, ABD-İran arasındaki mutabakata dair şu değerlendirme yapıldı:

“İran ile ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek, sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekilmiş; Türkiye’nin, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkı sunmayı sürdüreceği belirtilmiştir.”

Suriye’ye ilişkin olarak ise şu ifadelere yer verildi:

“Suriye’de barış, istikrar ve huzurun tesisi kapsamında katedilen mesafenin memnuniyetle karşılandığı ifade edilmiş; Suriye’nin birlik ve bütünlüğünün tahkimi ile kalkınmasına yönelik gayretlere olan desteğin devam edeceğinin altı çizilmiştir.”

Gazze ve İsrail’e ilişkin değerlendirme

Gazze’deki durum ve İsrail’in bölgedeki politikalarına ilişkin MGK Bildirisi’nde şu ifadelere yer verildi:

“Gazze’deki ateşkes ihlallerini, Batı Şeria’daki yerleşimci terörünü ve Doğu Kudüs ile Mescid-i Aksa’nın statüsüne yönelik saldırılarını sürdüren ve Lübnan’ın egemenliği ile toprak bütünlüğüne kasteden İsrail Yönetimi’nin mütecaviz eylemlerinin, bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik gayretlere menfi tesir ettiği belirtilmiştir. Uluslararası toplum, İsrail Yönetimi’nin evrensel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan ısrarlı tutumu karşısında ilkeli bir duruş sergilemeye davet edilmiştir.”

Irak, Rusya-Ukrayna, Afrika ve Kafkasya

Irak ile ilişkilere yönelik bölümde şu ifadeler yer aldı:

“Irak’la her alanda tesis edilen stratejik nitelikli iş birliğinin, yeni Irak Hükûmetiyle de sürdürülmesine yönelik güçlü irade teyit edilmiş; Irak’taki istikrar ve güvenlik ortamının muhafazasına olan destek vurgulanmıştır.”

Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin ise şu değerlendirme yapıldı:

“Rusya-Ukrayna Savaşı’nda son durum ele alınmış; çatışmaların tırmanmasının ve başta Karadeniz olmak üzere mücavir bölgelere yayılmasının mesuliyetini taşıyan taraflara, adil ve kalıcı bir barış için bir an evvel adım atma çağrısında bulunulmuştur.”

Afrika ve Güney Kafkasya’ya ilişkin değerlendirmeler ise şu şekilde aktarılmıştır:

“Afrika kıtası genelindeki gelişmelerin seyri değerlendirilmiş; Türkiye’nin, dost ve kardeş Afrika ülkelerinin egemenliği ve toprak bütünlüğünün muhafazası ile kıtada barış, istikrar ve refahın sağlanmasına yönelik desteğini sürdüreceği kaydedilmiştir. Güney Kafkasya’da barış, istikrar ve iş birliğinin kuvvetlendirilmesi doğrultusunda kaydedilen güncel gelişmeler ele alınmıştır.”

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