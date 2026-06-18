İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP’den istifa etti

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tugay, CHP’nin son dönemde yaşadığı süreçlerin partiye zarar verdiğini savunarak, görevine bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi.

“Partimiz büyük zarar görüyor”

Partide yaşanan gelişmelerin kaygı verici boyutlara ulaştığını belirten Tugay, “Cumhuriyet Halk Partimiz’in maruz kaldığı ‘Mutlak Butlan’ kararı ve takip eden süreçte yaşananlar herkesin malumudur. Bu sürecin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve Cumhuriyetimizi kurmuş olan partimizde büyük zararlara yol açtığını görüyor ve anlıyorum.” ifadelerini kullandı.

İhraç kararlarına tepki

Son dönemde alınan ihraç kararları ile bazı parti yöneticilerinin görevden alınmasını eleştiren Tugay, “Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Dün, bir grup il başkanı ile birlikte İzmir İl Başkanımızın görevden alınması İzmir’in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

“Siyasi irade göz ardı ediliyor”

Parti üyeleri ve seçmenlerin ortaya koyduğu iradenin dikkate alınmadığını öne süren Tugay, “Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça gözardı edilmesi, gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir. Ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir.” dedi.

Demokratik işleyişin yeniden tesis edilmesi için çeşitli girişimlerde bulunduğunu belirten Tugay, “Bugüne kadar ki tavrımla, söylemlerimle ve olağanüstü kurultay için imzamı vererek bu sürece elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım.” ifadelerine yer verdi.

“İyi niyetli çabalar sonuç vermedi”

Parti içinde yaşanan sorunların kısa sürede çözülemeyeceğini düşündüğünü kaydeden Tugay, “Ancak anlıyor ve görüyorum ki iyi niyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir.” görüşünü paylaştı.

CHP’nin halkın hak ve refahı için çalışan bir yapıya kavuşması gerektiğini vurgulayan Tugay, “Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak ‘Mutlak Butlan CHP’si’ bu mücadelenin çatısı değildir.” ifadelerini kullandı.

Görevine bağımsız devam edecek

İstifa kararını duyuran Tugay, “Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.” açıklamasında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini belirten Tugay, “Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim.” dedi.