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AjansHaber Gündem YÖK açıkladı: Depremzede üniversiteliler için özel öğrencilik süresi uzatıldı

YÖK açıkladı: Depremzede üniversiteliler için özel öğrencilik süresi uzatıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen öğrenciler için uygulanan özel öğrencilik hakkının bir yıl daha uzatıldığını açıkladı.

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YÖK açıkladı: Depremzede üniversiteliler için özel öğrencilik süresi uzatıldı
KAYNAK: (AA)

YÖK’ten yapılan açıklamada, depremden etkilenen öğrencilerin eğitim süreçlerinde mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesi amacıyla özel öğrencilik uygulamasının bir yıl daha devam ettirilmesine karar verildiği belirtildi.

Kurul, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere talepleri hâlinde özel öğrencilik hakkı tanınmasını kararlaştırmıştı.

Karar, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 akademik yıllarında geçerli olmuştu.

 

#yök
#Yükseköğretim Kurulu
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