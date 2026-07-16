YÖK açıkladı: Depremzede üniversiteliler için özel öğrencilik süresi uzatıldı

YÖK’ten yapılan açıklamada, depremden etkilenen öğrencilerin eğitim süreçlerinde mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesi amacıyla özel öğrencilik uygulamasının bir yıl daha devam ettirilmesine karar verildiği belirtildi.
Kurul, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere talepleri hâlinde özel öğrencilik hakkı tanınmasını kararlaştırmıştı.
Karar, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 akademik yıllarında geçerli olmuştu.