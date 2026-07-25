Bakan Kurum: “Devletin kudretini, gücünü hep birlikte 85 milyona gösterdik”

Program kapsamında Bakan Kurum, “500 Bin Sosyal Konut Belirleme Kura Töreni, Merkez Çarşı ve Arıtma Tesisi Açılış Töreni”nin ardından Malatya Şehir Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

Bakan Kurum, ziyaretinin ardından depremden sonra yeniden inşa edilen Bakırcılar Çarşısı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Kurdele kesimi sırasında konuşan Bakan Kurum, açılan dükkanların Malatya’ya ve esnafa hayırlı olmasını dileyerek, şu ifadeyi kullandı:

"Dükkanlarımız Malatya'mıza, buradaki hemşehrilerimize, esnafımıza hayırlı uğurlu olsun."

Yeni açılan iş yerlerini ve çarşıyı gezen Bakan Kurum, vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

“Malatya’daki çocuklar artık geleceğe umutla bakıyor”

Bakan Kurum, daha sonra Malatya Merkez Çarşı Projesi kapsamında evleri yeniden inşa edilen Nurşen ve Sabri Aslan çiftinin evine konuk oldu.

Aileyle sohbet eden Bakan Kurum, devletin deprem bölgesindeki çalışmaları ve Malatya’da yürütülen yeniden inşa sürecine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Çok şükür devletimiz, Cumhurbaşkanımız, Malatya'mıza verdiği sözleri tuttu. Hep beraber yaptık. Devletimiz güçlü bir devlet. Cumhurbaşkanımız anbean süreci takip etti. Bizler her hafta deprem bölgesine geldik, sizlerle birlikte bu mücadeleyi ortaya koyduk. Bugün çok şükür ki çarşısıyla, dükkanıyla, camisiyle, okuluyla yepyeni bir Malatya ile karşı karşıyayız. Elbette ki eksiklerimiz var ama işin çoğunu tamamladık. Malatya'ya baktığımızda eskisinden daha yeşil, daha güzel. Malatya'daki çocuklar artık geleceğe umutla bakıyor. O heyecanı gözlerinde görebiliyoruz. Çok şükür Rabb'im bize bu işleri yapmayı nasip etti. Alnımızın akıyla devletimiz, tüm kurumlarıyla birlikte bu işleri yaptı, teslim etti, şükrediyoruz. Biz o zor günleri birlikte atlattık. Devletin kudretini, gücünü hep birlikte 85 milyona gösterdik."

“Gerçekten gördüklerimizle gurur duyduk”

Nurşen Aslan, “Yapılamaz.” diyenlere rağmen evlerine kavuştuklarını ifade ederek, "Bizimki bir mucizeydi." dedi

Bakan Kurum’un,18 Temmuz’da meydana gelen 5 büyüklüğündeki Battalgazi merkezli depremi hissedip hissetmediklerini sorması üzerine Aslan çifti, "Sallandı ama hiçbir şey olmadı." yanıtını verdi.

Ailenin kepçe operatörlüğü yapan oğlu Burak Aslan da bölgede yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Gerçekten gördüklerimizle gurur duyduk. İlk etapta hepimiz yıkılmıştık ama çok şükür şimdi hep beraber ayağa kalktık. Gördükçe de insan gururlanıyor."

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından ziyaretlerine ilişkin görüntüleri paylaşarak, "Dün de buradaydık, bugün de, yarın da. 11 şehir bizim evimiz, ailemiz." ifadelerine yer verdi.