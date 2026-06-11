11 Haziran 2026 Perşembe
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
11:11 Özgür Özel ve ekibinden istifa kararı
09:55 Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı
18:50 FIFA sessiz, kriz büyüyor: Dünya Kupası öncesi ABD uygulamaları tartışılıyor
16:58 Türkiye-Avustralya maçının hakem kadrosu açıklandı
AjansHaber Gündem MSB’den Doğu Akdeniz ve bölgesel gelişmelere ilişkin açıklama

MSB’den Doğu Akdeniz ve bölgesel gelişmelere ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, hava sahası ihlalleri ve bölgesel çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakanlık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik kararlılığın sürdüğünü vurguladı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
MSB’den Doğu Akdeniz ve bölgesel gelişmelere ilişkin açıklama

Bakanlık, Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan kuvvetlerin statüsü anlaşmasının Ada’daki hassas dengeleri olumsuz etkileyebileceğini belirterek, söz konusu adımın uluslararası hukuk ve 1960 Kıbrıs Antlaşmaları ile bağdaşmadığını ifade etti.

MSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Doğu Akdeniz’de istikrarı bozmaya ve gerginliği artırmaya yönelik provokasyonu yakından takip ediyoruz. Kıbrıs’ta garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile GKRY arasında imzalanan ve Ada’daki hassas dengeleri tek taraflı olarak değiştirmeyi amaçlayan, Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma, 1960 Kıbrıs Antlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Hiçbir meşruiyete sahip olmayan ve sonuçları üzerine dikkatle düşünülmeyen bu ve benzer adımlar, Ada’nın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Bölgedeki hassas dengeleri göz ardı eden ve Türkiye ile KKTC’nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askerî ittifakın, Türkiye’ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Garantör ülke olarak, dün olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumaya ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlığındadır.”

“Taciz iddiaları gerçeği yansıtmıyor”

Yunan basınında yer alan, Türk savaş uçaklarının Avrupalı bakanları taşıyan uçaklara tacizde bulunduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Bakanlık, 7 Haziran 2026 tarihinde yaşanan olayla ilgili bilgi verdi.

MSB, KKTC hava sahasını ihlal eden hava trafiğine karşı tedbir amaçlı iki F-16’nın görevlendirildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan ‘Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği’ yönündeki organize ve bilinçli provakatif iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yunanistan ve GKRY’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini göz ardı eden, bölgedeki hassas dengeleri dikkate almayan ve zaman zaman KKTC hava sahasına yönelik ihlal niteliği taşıyan faaliyetlerde bulunduğu görülmektedir. 7 Haziran 2026 tarihinde Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) rotasında uçuş icra eden 6 hava trafiğinden 4’ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasını ihlal etmiş, bu nedenle KKTC’de konuşlu Alarm Reaksiyon nöbeti tutan iki adet F-16 uçağımız derhal tedbir amaçlı kaldırılmıştır. Uçaklarımız, KKTC hava sahası üzerinde görev yapmış olup GKRY hava sahasını ihlal etmemiş, bahsi geçen trafiklere taciz yapılmamıştır. Bölgede gerginliği artıran ve provokatif nitelik taşıyan mağduriyet algısı oluşturmaya yönelik girişimler ve açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir.”

“Çözüm diplomasiden geçiyor”

Bakanlık, İran, ABD ve İsrail ekseninde yaşanan çatışmaların bölgesel ve küresel istikrar üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu belirterek, sorunların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:

“İsrail ve ABD tarafından İran’a yapılan saldırılarla başlayan ve İran’ın üçüncü ülkeleri hedef almasından sonra şiddetlenen çatışmalar küresel ve bölgesel istikrara zarar vermiştir. Diğer taraftan çatışmaların tekrar başlaması neticesinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini, çatışmaların hiç bir tarafa fayda sağlamayacağını, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğumuzu yineliyoruz.”

#msb
MSB: "Küresel Sumud Filosu’na saldırı uluslararası hukukun açık ihlalidir"
MSB: "Küresel Sumud Filosu’na saldırı uluslararası hukukun açık ihlalidir"
#Gündem / 30 Nisan 2026
AK Parti Sözcüsü Çelik: “Küresel Sumud Filosu’na saldırı insanlık dışı bir barbarlıktır”
AK Parti Sözcüsü Çelik: “Küresel Sumud Filosu’na saldırı insanlık dışı bir barbarlıktır”
#Gündem / 30 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
64 ilde TOKİ güvencesiyle 19 bin konut kurasız satışa sunuluyor
64 ilde TOKİ güvencesiyle 19 bin konut kurasız satışa sunuluyor
Sıfır Atık Forumu 2026 yarın İstanbul’da başlayacak
Sıfır Atık Forumu 2026 yarın İstanbul’da başlayacak
Türkiye’nin COP31 ev sahipliği resmileşti: Bakan Kurum anlaşmayı imzaladı
Türkiye’nin COP31 ev sahipliği resmileşti: Bakan Kurum anlaşmayı imzaladı
TOKİ’nin 64 ilde satışa sunacağı 20 bin konutun ilçe bazlı dağılımı netleşti
TOKİ’nin 64 ilde satışa sunacağı 20 bin konutun ilçe bazlı dağılımı netleşti
Adalet Bakanı Gürlek’ten AYM’nin “süresiz nafaka” kararına dair ilk açıklama
Adalet Bakanı Gürlek’ten AYM’nin “süresiz nafaka” kararına dair ilk açıklama
Yaşam
Sakin şehir ağı büyüyor: Cittaslow nedir?
Sakin şehir ağı büyüyor: Cittaslow nedir?
Gündem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Netanyahu’ya sert tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Netanyahu’ya sert tepki
Bakan Fidan ve Alman mevkidaşı Wadephul telefonda görüştü
Bakan Fidan ve Alman mevkidaşı Wadephul telefonda görüştü
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.