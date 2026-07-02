İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında 26 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçuna yönelik 15-30 Haziran tarihleri arasında İstanbul merkezli Tekirdağ, Gümüşhane ve Kocaeli’de operasyonlar düzenlendi.

Ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen suç örgütleri ile sokak satıcılarını hedef alan operasyonlarda 80 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 1 ton 45 kilogram uyuşturucu, 173 bin 9 uyuşturucu hap ve 2 otomatik silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26’sı tutuklanırken, 54 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyona katılan personeli tebrik ederek, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Yıldız, “Torbacısından elebaşına kadar bu suç zincirinin halkalarını tek tek kırıp atmaya kararlıyız. Biz uyuşturucuya karşı amansız bir savaş yürütüyoruz. Bu savaşı sadece İstanbul adına değil tüm insanlık adına sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.