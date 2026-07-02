TÜGVA Yaz Okulu İstanbul’da 150 bin öğrenciyle başladı

Yaz Okulu’nda öğrenciler, Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgiler, değerler eğitimi ve adab-ı muaşeret derslerinin yanı sıra spor faaliyetleri, akıl ve zeka oyunları, yarışmalar, atölye çalışmaları ve çeşitli sosyal etkinliklere katılıyor. Program, çocukların hem yeni arkadaşlıklar kurmasına hem de farklı alanlarda kendilerini geliştirmesine katkı sunuyor.

Etkinlikler mahallelere taşınıyor

TÜGVA’nın yaz dönemi çalışmaları yalnızca okul binalarıyla sınırlı kalmıyor. Seyyah Yaz Okulu ve Meydan Şenlikleri kapsamında İstanbul’un farklı mahalleleri, cami meydanları ve açık alanlarında çocuklara yönelik etkinlikler düzenleniyor. Futbol, basketbol, voleybol, geleneksel çocuk oyunları, akıl oyunları ve çeşitli sportif faaliyetler yaz boyunca devam edecek.

39 ilçede yürütülen çalışmalarla on binlerce çocuğun güvenli, verimli ve eğitici bir yaz dönemi geçirmesi hedefleniyor.



“150 bin öğrenciyle çok güçlü bir başlangıç yaptık”

TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen, Yaz Okulu’nun İstanbul genelinde yoğun ilgi gördüğünü belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“İstanbul’da 150 bin öğrencimizin kaydıyla Yaz Okulumuza çok güçlü bir başlangıç yaptık. Bu tablo; çocuklarımızın, ailelerimizin ve gençliğe gönül veren herkesin bu çalışmaya olan güveninin en güzel göstergesidir. Bu yaz çocuklarımız eğitimle, sporla, oyunla, kardeşlikle ve güzel hatıralarla buluşacak. Okullarımızda yürüttüğümüz programların yanı sıra Seyyah Yaz Okulu ve Meydan Şenlikleri ile mahalle mahalle, meydan meydan çocuklarımızın yanında olacağız. Hedefimiz; her bir kardeşimizin yaz tatilini verimli, güvenli ve unutulmaz bir şekilde geçirmesine katkı sunmak.”

Lise öğrencilerine doğa kampı

TÜGVA İstanbul’un yaz dönemi faaliyetleri ortaokul öğrencileriyle sınırlı kalmıyor. Lise öğrencileri için Edirne’nin Keşan ilçesindeki Gökçetepe Tabiat Parkı’nda düzenlenen Doğa Kampı programında gençler doğa, spor, eğitim ve sosyal etkinliklerle bir araya geliyor.

TÜGVA İstanbul, Yaz Okulu, Seyyah Yaz Okulu, Meydan Şenlikleri ve Doğa Kampı programlarıyla yaz boyunca İstanbul’un dört bir yanında çocuklar ve gençlere yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.