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AjansHaber Gündem Milli Savunma Bakanı Güler: "Sıfır atık yaklaşımı güçlü bir dönüşüm modelidir"

Milli Savunma Bakanı Güler: "Sıfır atık yaklaşımı güçlü bir dönüşüm modelidir"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Sıfır atık yaklaşımı, kaynak verimliliğini esas alan, çevreyi koruyan, ekonomik fayda üreten ve iklim değişikliğiyle mücadeleye somut katkılar sağlayan güçlü bir dönüşüm modelidir. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizler de 2018'den bugüne tüm askeri birlik ve kurumlarımızla projenin hassasiyetle uygulanmasına büyük önem veriyoruz." dedi.

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Milli Savunma Bakanı Güler: "Sıfır atık yaklaşımı güçlü bir dönüşüm modelidir"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Valiliği himayelerinde ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu 2026'da "Sıfır Atık Geleceği İçin Onarım Hakkı" başlıklı panelde konuştu.

Sıfır Atık Hareketi’nin taşıdığı öneme işaret eden Bakan Güler, küresel iklim değişikliğiyle mücadele, çevrenin korunması ve kaynakların verimli kullanılmasının bireysel sorumluluktan toplumsal farkındalığa, devlet politikalarından uluslararası iş birliği mekanizmalarına kadar her alanda eş güdüm ve kararlılık gerektiren ortak bir mücadele başlığına dönüştüğünü söyledi.

"Sıfır atık yaklaşımı güçlü bir dönüşüm modelidir"

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak sıfır atık projesinin hassasiyetle uygulandığını belirten Bakan Güler, şu açıklamalarda bulundu:

 "Sıfır atık yaklaşımı, kaynak verimliliğini esas alan, çevreyi koruyan, ekonomik fayda üreten ve iklim değişikliğiyle mücadeleye somut katkılar sağlayan güçlü bir dönüşüm modelidir. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizler de 2018'den bugüne tüm askeri birlik ve kurumlarımızla projenin hassasiyetle uygulanmasına büyük önem veriyoruz."

Sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği odaklı uygulamaları kararlılıkla sürdürdüklerinin belirten Güler, sıfır atık kültürünün kurumsal yapının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi amacıyla personele yönelik eğitim faaliyetleri yürüttüklerini aktardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev anlayışında çevrenin korunmasının da önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Güler, “Üstün bir fedakarlık ve kahramanlıkla görev yapan personelimiz ülkemizin güvenliğini sağlamak için yürüttüğü faaliyetlerde çevrenin korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını da vazife anlayışının ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir.” dedi.

"Kışlalarda enerji tasarrufu uygulamalarını yaygınlaştırıyoruz"

Uçak bakım faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların modern sistemlerle yönetildiğine işaret eden Güler, denizlerde olası çevre kirliliklerine karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Kışlalarda ağaçlandırma, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının sürdüğünü belirten Güler, kompost üretimiyle elde edilen materyallerin toprak kalitesinin artırılmasında kullanıldığını, birlik ve kurumlarda sıfır atık altyapısının oluşturulduğunu, bataryalar, elektronik devreler ve diğer tehlikeli atıkların mevzuata uygun şekilde geri dönüştürüldüğünü veya bertaraf edildiğini kaydetti.

Enerji ve kaynak verimliliği kapsamında kışlalarda enerji tasarrufu uygulamalarını yaygınlaştırdıklarını vurgulayan Güler, yenilenebilir enerji projelerini desteklediklerini, güneş ve rüzgar enerjisi sistemlerinin kullanımını artırdıklarını, su tasarrufu ve yağmur suyunun değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Güler, dijital dönüşüm sayesinde kağıt tüketimini azalttıklarını, bakanlığa tahsisli arazilerde güneş ve rüzgar enerji santrallerinin kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü, bu sayede çevrenin korunmasına ve kaynakların verimli kullanılarak ülke ekonomisine katkı sağlandığını bildirdi.

Forumun çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sunacağına inandığını belirten Güler, "Forum'un yeni iş birliklerine, yeni fikirlerin ortaya çıkmasına ve çevre bilincinin daha geniş kitlelere ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

#Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
#Sıfır Atık Forumu 2026
#sıfır atık hareketi
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