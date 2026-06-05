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AjansHaber Gündem Sıfır Atık Forumu 2026’da döngüsel ekonomi ve sıfır atık ilişkisi ele alındı

Sıfır Atık Forumu 2026’da döngüsel ekonomi ve sıfır atık ilişkisi ele alındı

Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında düzenlenen panelde uzmanlar, sıfır atık yaklaşımı ile döngüsel ekonomi arasındaki ilişkiyi ele alarak, geri dönüşüm, atık yönetimi, yeniden kullanım ve enerji verimliliği başlıklarını değerlendirdi.

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Sıfır Atık Forumu 2026’da döngüsel ekonomi ve sıfır atık ilişkisi ele alındı

Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında düzenlenen panelde uzmanlar, sıfır atık yaklaşımı ile döngüsel ekonomi arasındaki ilişkiyi ele aldı.

İstanbul Valiliği himayelerinde ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen forumda, "Sıfır Atığın Tanımlanması: Sıfır Atık Gerçekten Ne Anlama Geliyor?" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde değerlendirmelerde bulunan Circle Economy Üst Yöneticisi (CEO) Hilde van Duijn, sıfır atığı bir strateji olarak nitelendirdi. Van Duijn, döngüsel ekonomide sağlanacak ilerlemelerle toplumların sıfır atık odaklı yapılara dönüşebileceğini belirtti.

Döngüsel ekonomi ve sıfır atık kavramları gündeme geldiğinde geri dönüşüm ile atık yönetiminin öne çıktığını vurgulayan van Duijn, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer sıfır atık ile başlıyorsak ve döngüsel ekonomi de varsa o zaman daha az materyal ve ürün kullanmamız lazım. Sonrasında da ekonomide olan ürünleri uzun süre kullanabilmek, yani bunların yeniden kullanılması, tamir edilmesi, tekrar kullanıma kazandırılmasıyla alakalı. Yenilenebilir materyallerin ürünler yapılırken de kullanılması önemli. Son olarak da bunları tekrar kullanabilmek için orada geri dönüşüm devreye giriyor."

Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) Küresel Sıfır Atık Şehirler Programı Lideri Cecilia Allen de sıfır atığın yaklaşık 30 yıldır gündemde olan bir kavram olduğunu söyledi.

Allen, hedeflerinin her ürünün yeniden ekonomiye ve doğaya kazandırılması ile zararlı materyallerin azaltılması olduğunu dile getirdi.

Monza Park Tarım Okulu sıfır atık projeleri danışmanı Enzo Favoino ise sıfır atık ile döngüsel ekonomi arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu ifade etti. Favoino, sıfır atık uygulamalarında enerji verimliliğinin kritik rol taşıdığına dikkati çekti.

Global South Nexus Kurucu Ortağı Atiq Zaman da modern toplumlarda çok sayıda ürünün ihtiyaç dışı tüketim amacıyla piyasaya sunulduğunu belirterek, teknoloji ürünleri ve otomobillerin bu alanda öne çıktığını kaydetti.

Forumda ayrıca "Sıfır Atık ve İklim Mücadelesi: Doğrudan Bağlantı", "Politikadan Uygulamaya: Yönetmelik ve Yerel Yönetim Rehberi", "Marakeş'ten Antalya'ya: Sıfır Atık İçin Çok Taraflı Liderliğin Gerekliliği" başlıklı paneller de düzenlendi.

Sıfır Atık Forumu 2026, farklı başlıklardaki panellerle devam ediyor

 

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