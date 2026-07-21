Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: 4 ilde operasyon, 5 şüpheli gözaltında

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Tanık ve gizli tanık ifadeleri, ihbarlar ile HTS kayıtlarının incelenmesi sonucu elde edilen yeni bilgi ve belgeler doğrultusunda soruşturma genişletildi.

Başsavcılık: "Önemli delillere ulaşıldı"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalar kapsamında Gülistan Doku’nun cansız bedeninin şüphelilerle bağlantılı güvenlik korucuları tarafından organize şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine ilişkin önemli tespit ve delillere ulaşıldığı bildirildi.

Bu gelişmeler üzerine Ankara, Elazığ, İstanbul ve Tunceli’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 2’si güvenlik korucusu olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Soruşturma 2020 yılında başlatılmıştı

Gülistan Doku’nun ailesinin 6 Ocak 2020’de yaptığı kayıp başvurusunun ardından başlatılan soruşturmada, “kasten öldürme”, “cinsel saldırı”, “suç delillerini gizleme veya yok etme”, “bilişim sistemine hukuka aykırı şekilde girerek verileri bozma veya yok etme”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “suçu bildirmeme” ve “suçluyu kayırma” suçlamaları kapsamında geniş çaplı inceleme yürütüldü.

Daha önce çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılmıştı

Soruşturma kapsamında daha önce 17 şüpheli gözaltına alınırken, aralarında dönemin kamu görevlileri ile Gülistan Doku’nun erkek arkadaşının da bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Dosya kapsamında kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alındığı, ayrıca bağlantılı soruşturmalar kapsamında dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen’in de tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.