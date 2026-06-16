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AjansHaber Gündem Silivri Belediyesi soruşturmasında Başkan Balcıoğlu tutuklandı

Silivri Belediyesi soruşturmasında Başkan Balcıoğlu tutuklandı

Silivri Belediyesine yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 10’u tutuklandı. Tutuklananlar arasında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da yer aldı.

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Silivri Belediyesi soruşturmasında Başkan Balcıoğlu tutuklandı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, belediyedeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı, kamu kaynaklarının menfaat temini amacıyla kullanıldığı iddiaları araştırılıyor. Soruşturma kapsamında sevk edildikleri mahkemede Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun yanı sıra Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz, Yavuz Dirik ve Nihat Nahit Sarayönü hakkında tutuklama kararı verildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın detayları

Başsavcılık tarafından yürütülen incelemede belediyeye personel alımı, işletme devri ve kiralanması, imar ve ruhsat işlemleri, kaçak yapılar, taşınmaz satışları ve mal varlığı edinimi süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi. Bilirkişi raporunda, belediyeye ait bir taşınmazın düşük bedelle satılması nedeniyle yaklaşık 21,5 milyon lira kamu zararı oluştuğu tespitine yer verildi.

Soruşturma; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “örgüte üye olma”, “rüşvet”, “irtikap”, “nüfuz ticareti”, “görevi kötüye kullanma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “imar kirliliğine neden olma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, Silivri Belediyesi binasında da arama gerçekleştirildi. Savcılık, şüphelilerin belediye üzerindeki nüfuzlarını kullanarak haksız menfaat sağladıklarına dair kuvvetli şüphe bulunduğunu belirtti. Soruşturma süreci devam ediyor.

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