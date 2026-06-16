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AjansHaber Gündem Vergi borçlarına 72 aya kadar taksit imkanı

Vergi borçlarına 72 aya kadar taksit imkanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğiyle, vergi dairelerine borcu bulunan mükelleflere borçlarını 72 aya kadar taksitle ödeme imkanı getirildi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Vergi borçlarına 72 aya kadar taksit imkanı

Düzenleme kapsamında, vergi dairelerince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 ve öncesine ait alacaklar taksitlendirilebilecek. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, harçlar, trafik idari para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredileri kapsama alınırken; ÖTV ve geçici vergi borçları kapsam dışında bırakıldı.

Taksitlendirmelerde yıllık yüzde 29 tecil faizi uygulanacak. Bu oran, mevcut yüzde 39’luk tecil faizinin 10 puan altında olacak. Borçlar normal şartlarda 36 taksite kadar yapılandırılabilecek. Mali durumu zor olanlar için bu süre 48 aya, çok zor durumda olanlar için ise 72 aya kadar uzatılabilecek.

Başvurular 31 Ağustos’a kadar

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos 2026’ya kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Dijital Vergi Dairesi internet siteleri, e-Devlet üzerinden elektronik ortamda veya vergi dairelerine doğrudan ya da posta yoluyla yapılabilecek.

İlk taksit eylülde ödenecek

Taksitlendirilen borçların ilk taksiti eylül ayında ödenecek, sonraki taksitler ise aylık olarak devam edecek. Bir takvim yılı içinde en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, belirli şartlarla ihlal sayılmayacak. Ancak ikiden fazla aksama olması halinde taksitlendirme hakkı kaybedilecek.

Teminatsız ödeme kolaylığı

Cumhurbaşkanı Kararı ile teminatsız tecil sınırı 10 milyon lira olarak belirlendi. Bu tutarın üzerindeki borçlarda, aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekecek.

Motorlu taşıt borçları taksitlendirilse bile araçların satış ve devri için borcun tamamının ödenmiş olması şartı aranacak. Ancak taksitlendirme şartlarına uyulduğu sürece bu borçlar araç muayenesinde engel oluşturmayacak.

#vergi borçları
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