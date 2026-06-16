Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov Moskova’da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da bir araya geldi. İki bakan, heyetler arası görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin liderler düzeyinde ortaya konan vizyon doğrultusunda giderek kurumsallaştığını belirterek, iki ülke arasında üst düzey temasların ve koordinasyonun kesintisiz sürdüğünü ifade etti.

Türkiye ve Rusya’nın ticaret, enerji ve bağlantısallık alanlarında önemli projeler yürüttüğünü söyleyen Fidan, bölgesel konuların da kapsamlı şekilde ele alınacağını kaydetti.

Türkiye’den Ukrayna için ara buluculuk mesajı

Görüşmede Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, Türkiye’nin çözüm sürecine katkı sunma iradesini yineledi:

“Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye, Ukrayna meselesinin çözümünde her türlü desteği vermeye devam edecek. Türkiye her türlü ara buluculuk rolüne katkıda bulunacak. Kendisinin de oynayabileceği ara buluculuk rollerini oynamaya devam edecek. Çünkü devam eden savaş, bölgemizdeki istikrarsızlığı daha da artırmakta. Bunun bir an önce son bulması gerekiyor.”

Fidan, temasların bölgesel barış ve istikrar açısından önem taşıdığını vurguladı.

Lavrov: "Türkiye’nin rolüne değer veriyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Türk heyetini Moskova’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Lavrov, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştiğine dikkat çekerek, Karma Ekonomik Komisyonu’nun 20’nci toplantısının yıl sonuna kadar yapılmasını umduklarını ifade etti.

Bölgesel ve uluslararası başlıkların da gündemde olduğunu söyleyen Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

“Sadece ikili ilişkiler değil, bölgesel ve uluslararası gündemimiz de yoğun. Bu konularda da sürekli olarak görüş alışverişinde bulunmaktayız. Orta Doğu, Güney Kafkasya ve Orta Asya meselelerini sürekli ele almaktayız. Türk dostlarımızın Ukrayna’daki duruma adil, sağlam ve sürdürülebilir çözümün bulunmasına yönelik ilgi göstermelerine değer veriyoruz.”

Görüşmenin, Türkiye-Rusya ilişkilerinin mevcut seyri ve bölgesel krizlerin ele alınması açısından önemli bir diplomatik temas olduğu değerlendiriliyor.