Tarihe ışık tutan eser: "İstiklal Ateşi" okurlarla buluştu

“İstiklal Ateşi: Denizli’den Anadolu’ya Yayılan Özgürlük Ateşi”, okuyucuyla buluşarak Milli Mücadele’nin görünmeyen yönlerine ışık tutuyor. Eser, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışından önce Anadolu’da başlayan direniş hareketini, Denizli merkezli gelişen olaylar üzerinden ele alıyor.

15 Mayıs 1919’da direniş çağrısı

Kitapta yer alan anlatıya göre, 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgalinin ardından Anadolu genelinde büyük bir sarsıntı yaşanırken, Denizli’de Müftü Ahmed Hulusi Efendi öncülüğünde dikkat çeken bir direniş çağrısı yapıldı.

Ahmed Hulusi Efendi’nin, halkı belediye önünde toplayarak işgale karşı harekete geçilmesi yönünde çağrıda bulunduğu ifade edilirken, bu gelişme eserde Milli Mücadele ruhunun erken dönem örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

“Direniş ruhunun ilk kıvılcımlarından biri”

Eserde, Ahmed Hulusi Efendi’nin söz ve tutumlarının Anadolu’da oluşan Kuvayımilliye ruhuna zemin hazırladığı ifade ediliyor. Yazarlar, bu süreci yalnızca askeri bir gelişme olarak değil, aynı zamanda toplumsal ve manevi bir uyanış olarak ele alıyor.

Din adamlarının ve yerel kanaat önderlerinin rolüne dikkat çekilen eserde, Milli Mücadele’nin halk tabanında oluşan bir direniş hareketi olduğu vurgulanıyor.

Seçkin satış noktalarında okuyucuyla buluştu

Eserin, Türkiye genelinde kitapçılarda ve D&R başta olmak üzere çeşitli online satış platformlarında okuyuculara sunulduğu belirtildi. Kitap, farklı yayınevleri aracılığıyla çeşitli baskılarla piyasada yer alıyor.

Milli Mücadele’nin görünmeyen yüzü

“İstiklal Ateşi”, Anadolu’da işgale karşı gelişen direnişin sadece cephe savaşlarıyla sınırlı olmadığını, toplumun farklı kesimlerinin katılımıyla şekillenen geniş bir hareket olduğunu ortaya koyuyor.