Bakan Fidan, 16-17 Haziran’da Moskova’da yoğun diplomasi trafiği yürütecek 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16-17 Haziran tarihlerinde Rusya’nın başkenti Moskova’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un davetine icabetle Moskova’da temaslarda bulunacak.

Ziyaret kapsamında Fidan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi planlanıyor. Fidan’ın ayrıca Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve diğer üst düzey Rus yetkililerle bir araya gelmesi öngörülüyor. Program çerçevesinde Bakan Fidan’ın, Rusya’da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla da görüşmesi bekleniyor.

Fidan’ın Rusya’ya son ikili ziyaretini 26-27 Mayıs 2025’te gerçekleştirdiği, Lavrov ile son görüşmesinin ise 18 Nisan’da Beşinci Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında yapıldığı bildirildi.

İkili ve bölgesel gündem

Görüşmelerde, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin de kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

Fidan’ın, ziyaret kapsamındaki temaslarında iki ülke arasındaki ilişkilerin bölgesel istikrar ve refah için kritik önem taşıdığını vurgulaması, başta ticaret, enerji, güvenlik ve konsolosluk konuları olmak üzere ikili ilişkileri ilgilendiren tüm başlıkları muhataplarıyla detaylı şekilde değerlendirmesi öngörülüyor.

Ukrayna savaşı ve diplomatik çabalar

Bakan Fidan’ın, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara bağlılığını yineleyeceği belirtiliyor.

Fidan’ın, Türkiye’nin 2022 ve 2025 yıllarında olduğu gibi Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin bir sonraki turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha ifade etmesi bekleniyor.

Karadeniz güvenliği ve ateşkes önerisi

Fidan’ın, Karadeniz’de artan gerilimin bölgesel ve küresel huzura tehdit oluşturduğuna dikkat çekmesi öngörülüyor.

Son dönemde yaşanan gelişmelerin çok boyutlu riskler doğurduğunu vurgulaması beklenen Fidan’ın, Türkiye’nin Karadeniz’de seyrüsefer güvenliği mekanizması ile enerji altyapısı ve limanları kapsayacak bir ateşkese ilişkin önerisinin halen masada olduğuna işaret edeceği ifade ediliyor.

Orta Doğu ve küresel dosyalar

Fidan’ın temaslarında, ABD ile İran arasında kalıcı barışın destekleneceğini vurgulaması bekleniyor.

Bakan Fidan’ın ayrıca Hürmüz Boğazı’nda savaş öncesi duruma dönülmesi ve seyrüsefer serbestisinin korunması gerektiğini dile getirmesi öngörülüyor.

Suriye’de istikrar, güvenlik, kalkınma ve refahın sağlanması için uluslararası toplumun Suriye hükümetine desteğini sürdürmesinin önemine dikkat çekmesi beklenen Fidan’ın, bölgesel dosyalara ilişkin Türkiye’nin yaklaşımını da aktarması planlanıyor.

İsrail, Gazze ve bölgesel güvenlik

Fidan’ın, İsrail’in saldırgan ve yayılmacı politikalarının bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit ettiğini kaydedeceği belirtiliyor.

Bakan Fidan’ın, İsrail’in Gazze’deki ateşkes ihlalleri, Batı Şeria’da yasa dışı yerleşimleri genişleten adımları ve Lübnan’daki işgalinin engellenmesi gerektiğine dikkat çekeceği ifade ediliyor.

Güney Kafkasya ve barış süreci

Fidan’ın ayrıca Türkiye’nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini desteklediğini vurgulaması bekleniyor.

Güney Kafkasya’da sağlanacak barış ve huzur ortamının hem bölge ülkeleri hem de Türkiye ile Rusya’nın faydasına olacağı değerlendirmesini yapması öngörülüyor.

Türkiye-Rusya ilişkilerinde kurumsal zemin

Türkiye-Rusya ikili ilişkileri, 2010 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi temelinde kurumsal bir zeminde ilerliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son olarak 12 Aralık 2025’te Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu marjında bir araya gelmişti.

Ticaret, turizm ve enerji iş birliği

2025 yılında Türkiye’nin Rusya ile ikili ticaret hacmi, 6,7 milyar doları ihracat ve 42,3 milyar doları ithalat olmak üzere toplam 49,08 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İki ülke arasındaki turizm iş birliği de ekonomik ilişkilerin önemli bir ayağını oluşturuyor. 2025 yılında Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısı 6,9 milyonu aşarak artışını sürdürdü.

Enerji alanında Türkiye’nin en büyük ortaklarından biri olan Rusya ile yürütülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi kapsamındaki çalışmalar, 12 Mayıs 2010’da imzalanan ve iki ülke tarafından onaylanan Hükümetlerarası Anlaşma çerçevesinde devam ediyor. İlk reaktörün bu yıl içinde devreye alınması planlanıyor.