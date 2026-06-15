Bakan Fidan, BM Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Holguin Cuellar’ı Ankara’da kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs konusundaki Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ı Ankara’da kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler ele alındı ve Holguin Cuellar’ın geçtiğimiz hafta Ada’da iki liderle gerçekleştirdiği temaslar değerlendirildi.

Bakan Fidan, görüşmede BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yürüttüğü sürece Türkiye’nin destek verdiğini ifade etti.

Türkiye’nin, ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün “Ada’da iki devletin yan yana var olmasından geçtiği” yönündeki tutumunu yineleyen Fidan, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü taleplerinin görmezden gelinmesinin sonuç vermeyeceğini vurguladı.