Bakan Çiftçi’den sahipsiz köpekler için net mesaj: “Ayak direten belediyelere ivedi uyarı yapılacak"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye genelinde sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çiftçi, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER) yönetici ve üyeleriyle bir araya gelerek sahipsiz hayvanlara ilişkin mevcut durumu ve yol haritasını ele aldı.

Türkiye genelinde yürütülen toplama çalışmalarına ilişkin rakamları açıklayan Bakan Çiftçi, sahipsiz köpeklerin büyük bölümünün kontrol altına alındığını söyledi.

Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye genelinde yürütülen sistemli çalışmalar neticesinde sahipsiz köpeklerin yüzde 82’si gibi çok ciddi bir oranının sokaklardan toplanarak barınaklara yerleştirildiğini aktaran Bakan Çiftçi, İl Özel İdarelerinin yer aldığı 51 ilin tamamında toplama işlemlerinin bitirildiğini ifade etti. Diğer bazı kentlerin de eklenmesiyle toplam 61 ilde sokak köpeklerinin toplatılmasının büyük oranda tamamlandığını belirten Çiftçi, kalan illerde ise çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.”

Sürece ilişkin yerel yönetimlere de mesaj veren Bakan Çiftçi, bazı belediyelerin yasal yükümlülükleri yerine getirmekte geciktiğini ifade etti.

Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

“Ayak direten belediyelere ivedi uyarı yapılacak.”

Bakan Çiftçi, sahipsiz hayvanların toplatılmasının yasal bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, bazı belediyelerin süreci yavaşlattığını ve uygulamada direnç gösterdiğini söyledi.

Sahipsiz köpeklerin toplanmasına ilişkin daha önce Erzurum’da uyguladığı modele değinen Bakan Çiftçi, bu sistemin ülke genelinde yaygınlaştırılacağını belirtti.

Çiftçi, Erzurum’daki uygulamanın tüm iller için örnek alınacağını ifade etti.

Sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Bakan Çiftçi, toplum güvenliği ve kamu sağlığı gerekçelerine dikkat çekti:

“Yılbaşına kadar sokaklarda tek bir tane bile kalmayacak.”

Bakan Çiftçi, çözümün modern barınaklar olduğunu belirterek, sürecin geri dönüşü olmayacak şekilde ilerlediğini ifade etti.

Toplum güvenliği vurgusu

Bakan Çiftçi, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların merhamet, huzur ve güvenlik dengesi içinde yürütüldüğünü söyledi.

Toplum sağlığı, trafik kazaları ve bulaşıcı hastalık risklerine dikkat çeken Çiftçi, hedeflerinin çocukların sokakta güvenle yürüyebilmesi olduğunu vurguladı.

Çalışmaların ülke genelinde yüzde 100 toplama hedefine doğru ilerlediği belirtildi.