Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Türkiye OECD ülkeleri içerisinde ilk sıralarda yer almaya başladı"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen "Türkiye 7. Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası"nın ödül törenine katıldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilen törende açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaklaşık 75 bin okul, 1,2 milyonun üzerinde öğretmen ve yaklaşık 18 milyon öğrenciyle büyük bir aile olduklarını dile getirdi.

Bakan Tekin, kurumsal ve idari anlamda fırsat eşitliği ile sosyal devlet ilkesi doğrultusunda fiziki ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin genel bütçeden eğitim öğretim süreçlerine en yüksek payı ayıran nadir ülkelerden biri olduğunu ifade eden Tekin, eğitim öğretimin fiziki altyapısını dünya standartlarına getirdiklerini vurgulayarak, "Şu an Türkiye, derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı gibi uluslararası ölçeklerde, derecelendirme ve sıralamada önem verilen kriterler açısından OECD üyesi ülkeler içerisinde bile ilk sıralarda yer almaya başladı." diye konuştu.

"Çocuklarımızın yapay zeka başta olmak üzere bütün imkanlardan faydalanabileceği teknolojik donanımları sunmaya çaba sarf ediyoruz"

Okullardaki teknolojik altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara dikkati çeken Tekin, dersliklerde internet erişimi ve etkileşimli tahta kullanımına ilişkin bilgi vererek, "Yaklaşık 750 bin civarında dersliğimizde internet altyapısı ve internet erişim hizmeti sunulan etkileşimli tahta var. Şimdi okullarımızda eski adıyla 'bilişim sınıfları'mızı yeniden revize ediyoruz. Çocuklarımızın yapay zeka başta olmak üzere bütün imkanlardan faydalanabileceği teknolojik donanımları kendilerine sunmaya çaba sarf ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"Üniversitelerle çok yakın diyalog içerisindeyiz"

Yapay zeka ile insan zekasının birlikte daha güçlü sonuçlar ortaya koyabileceğini belirten Tekin, teknolojik gelişmeler doğrultusunda eğitim öğretime ilişkin pedagojik yaklaşımların da değişmesi gerektiğini söyledi.

Eğitimde yalnızca bilgi aktarımının yeterli olmadığını vurgulayan Tekin, "Bütün bunları yaparken çocuklarımızın analitik düşünme becerilerini geliştiren ve bilgi vermekten ziyade bilgiyi toplumsal yaşamda kendilerine katkı sunabilecek beceriye dönüştürebilecek bir paradigmayı inşa etmek gerekiyor." dedi.

Öğretim programlarının bu anlayışla yenilendiğini aktaran Tekin, Londra’da düzenlenen Dünya Eğitim Forumu’nda OECD PISA Direktörünün konuşmasının önemli bir bölümünde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ndeki beceri örgüsüne vurgu yaptığını söyledi.

Çocukların sahip oldukları imkanları ahlaki gelişim ve toplumsal yapıya uygun şekilde değerlendirmesine önem verdiklerini belirten Tekin, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu kadar büyük bir aileyi, bu kadar büyük bir camiayı onlarla birlikte çalışma kültürünü oluşturmaya çalışırken kuşkusuz bunu sadece otoriter bir mantıkla, merkezi bir anlayışla, Milli Eğitim Bakanlığının merkezi yapısından hareketle yürütmenin çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Bunu düşündüğümüz için de bu süreçte bize katkı vermek isteyen bütün paydaşlara, üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, düşünce kuruluşları, hepsiyle ortak çalışmaya hazır olduğumuzu sürekli ifade ettik. Türkiye Zeka Vakfı ile ilişkimizin de bu şekilde algılanmasını özellikle istirham ediyorum.

Eğitimde atılan adımların üniversiteler ve akademisyenlerle iş birliği içinde yürütüldüğünü belirten Tekin, şunları söyledi:

Üniversitelerle çok yakın bir diyalog içerisindeyiz. Bütün attığımız adımları üniversitelerle, bizimle bu anlamda iş birliği yapmak isteyen akademisyen arkadaşlarımızla birlikte yürütüyoruz. Tabii ki TÜBİTAK bizim için çok önemli bir paydaş. Geçtiğimiz aylarda tanıtımını yaptığımız ve müsteşarlık döneminden süreçlerini başlattığımız Türkiye Ulusal Zeka Ölçeği de bitti ve geçtiğimiz eğitim öğretim yılındaki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda bilhassa BİLSEM'lere öğrenci seçim sürecinde de onu kullandık. O da şu anda Türkiye'de, dünyada en yaygın pilot uygulamayla hayata geçirilmiş zeka ölçeği olarak uygulamada. Biz bütün bunları yaparken sürecin içerisinde yer almak isteyen herkese kapımızın açık olduğunu, herkesle birlikte çalışmak istediğimizi bir kez daha ifade ediyorum."

Öğretmenlerin yürütülen çalışmalardaki rolüne değinen Bakan Tekin, tüm öğretmenlere teşekkür etti.