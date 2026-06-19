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AjansHaber Gündem Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı

İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güneyinde beklenen yerel kuvvetli sağanak nedeniyle 15 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı.

Yayınlama Tarihi:
Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop ve Adana çevreleri, Osmaniye’nin batısında ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Yağışların; Güney Ege’nin iç kesimleri, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, Eskişehir çevreleri ve Ankara’nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Mersin, Konya, Muğla, Niğde, Uşak, Aksaray, Karaman ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu’da ise güneyli yönlerden kuvvetli şekilde, saatte 40-60 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve batı kesimlerde düşerek mevsim normallerinin altına ineceği öngörülüyor.

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