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15:59 CHP’de yeni istifa: Tanju Özcan CHP'den istifa etti
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AjansHaber Gündem CHP’de yeni istifa: Tanju Özcan CHP'den istifa etti

CHP’de yeni istifa: Tanju Özcan CHP'den istifa etti

Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’den istifa etti.

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