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15:12 15 Temmuz’a “tiyatro” dedikleri iddia edilen CHP’li meclis üyelerine soruşturma
AjansHaber Gündem 15 Temmuz’a “tiyatro” dedikleri iddia edilen CHP’li meclis üyelerine soruşturma

15 Temmuz’a “tiyatro” dedikleri iddia edilen CHP’li meclis üyelerine soruşturma

Bahçelievler Belediye Meclisi’nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı’nda darbe girişimine “tiyatro” dedikleri iddia edilen CHP’li meclis üyeleri hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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15 Temmuz’a “tiyatro” dedikleri iddia edilen CHP’li meclis üyelerine soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler Belediye Meclisi’nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı’nda darbe girişimi için “tiyatro” ifadesini kullandıkları iddia edilen CHP’li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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