15 Temmuz’a “tiyatro” dedikleri iddia edilen CHP’li meclis üyelerine soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler Belediye Meclisi’nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı’nda darbe girişimi için “tiyatro” ifadesini kullandıkları iddia edilen CHP’li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler Belediye Meclisi’nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı’nda darbe girişimi için “tiyatro” ifadesini kullandıkları iddia edilen CHP’li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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