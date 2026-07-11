11 Temmuz 2026 Cumartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
13:32 KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman hastaneden taburcu oldu
13:11 TBMM’de, 15 Temmuz’un 10’uncu yılı dolayısıyla anma programı düzenlenecek
13:09 Bakan Çiftçi: "Polisimizi mesai konusunda rahatlatmak için çalışma saatlerinde düzenleme yapmak istiyoruz"
10:37 Bakanlıklarda atama ve görev değişiklikleri Resmi Gazete’de
AjansHaber Gündem Depozitosu Olan Ambalajlar sisteminde, 10 günde 18 milyon 775 bin 861 ambalaj toplandı

Depozitosu Olan Ambalajlar sisteminde, 10 günde 18 milyon 775 bin 861 ambalaj toplandı

Türkiye genelinde 81 il ve 973 ilçede uygulanmaya başlanan Depozitosu Olan Ambalajlar sisteminde 10 günde 18 milyon 775 bin 861 ambalaj toplanırken, kayıtlı kullanıcı sayısı 1 milyon 992 bin 6’ya yükseldi.

Yayınlanma
14
Depozitosu Olan Ambalajlar sisteminde, 10 günde 18 milyon 775 bin 861 ambalaj toplandı

Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminde, 10 gün içinde 18 milyon 775 bin 861 ambalaj toplandı.

1 Temmuz itibarıyla ulusal entegrasyon dönemine geçilen DOA sistemi, 81 il ve 973 ilçede uygulanmaya başlanırken, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Ambalajlar dijital sistemle takip ediliyor

DOA sistemi, plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının kaynağında ayrı toplanmasını, dijital olarak izlenmesini ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlayan bütüncül bir sistem olarak hayata geçirildi.

DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine ya da manuel iade noktalarına teslim eden vatandaşlar, her uygun ambalaj için 1 lira teşvik bedeli kazanıyor.

İade makineleri üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin ardından teşvik bedeli, DOA uygulamasında yer alan dijital cüzdana aktarılıyor.

Sistem kapsamında 10 günde 18 milyon 775 bin 861 ambalaj toplanırken, kayıtlı kullanıcı sayısı da 1 milyon 992 bin 6’ya ulaştı.

İşletmeler için başvuru süreci ekim ayı sonuna kadar sürecek

Zorunlu uygulama süreci kapsamında otel, restoran ve kafe işletmelerinin, Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) üzerinden ekim ayı sonuna kadar kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Bu işletmelerin aynı zamanda birlikte çalışacakları yetkilendirilmiş saha operatörlerini de belirlemeleri isteniyor.

Belirlenen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli idari işlemler uygulanacak.

Kayıt işlemlerini tamamlayan işletmelerde biriktirilen DOA logolu ambalajlar, yetkilendirilmiş operatörler tarafından düzenli şekilde teslim alınarak geri dönüşüm zincirine dahil ediliyor.

Bu kapsamda sisteme kazandırılan her DOA logolu ambalaj için işletmelere 20 kuruş teşvik bedeli ödenirken toplama, taşıma ve doğrulama süreçlerinin tamamı dijital altyapı üzerinden güvenli ve izlenebilir şekilde yürütülüyor.

Yıllık 25 milyar ambalajın geri kazanılması hedefleniyor

DOA sistemi ile Türkiye'de her yıl piyasaya sürülen yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri kazanılması ve ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor.

İlk aşamada geri kazanım oranının yüzde 50 seviyesine çıkarılması, sistemin olgunlaşmasıyla birlikte bu oranın yüzde 80’e ulaşması amaçlanıyor.

DOA sisteminin 20-30 yıllık süreçte 20 bin kişilik istihdam alanı oluşturması bekleniyor.

#Depozitosu Olan Ambalajlar
#Doa
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar Başpehlivanı Erkan Taş’ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar Başpehlivanı Erkan Taş’ı tebrik etti
NATO Zirvesi kapsamında “Müttefikler Ankara’da” Programı düzenlenecek
NATO Zirvesi kapsamında “Müttefikler Ankara’da” Programı düzenlenecek
İstanbul 2004: NATO’nun dönüşüm zirvesi ve Türkiye’nin stratejik rolü
İstanbul 2004: NATO’nun dönüşüm zirvesi ve Türkiye’nin stratejik rolü
Venezuela’da deprem felaketinde can kaybı 3 bin 342’ye yükseldi
Venezuela’da deprem felaketinde can kaybı 3 bin 342’ye yükseldi
YÖK’ten Yeditepe Üniversitesindeki mezuniyet töreni olayına soruşturma 
YÖK’ten Yeditepe Üniversitesindeki mezuniyet töreni olayına soruşturma 
Otomotiv
Toyota, hidrojen yakıt hücreli Hilux ile Dakar’a hazırlanıyor
Toyota, hidrojen yakıt hücreli Hilux ile Dakar’a hazırlanıyor
Gündem
NATO Zirvesi’nde Türk dokunuşları: Diplomasi trafiğine, kültür ve misafirperverlik eşlik etti
NATO Zirvesi’nde Türk dokunuşları: Diplomasi trafiğine, kültür ve misafirperverlik eşlik etti
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman hastaneden taburcu oldu
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman hastaneden taburcu oldu
TBMM’de, 15 Temmuz’un 10’uncu yılı dolayısıyla anma programı düzenlenecek
TBMM’de, 15 Temmuz’un 10’uncu yılı dolayısıyla anma programı düzenlenecek
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.