Depozitosu Olan Ambalajlar sisteminde, 10 günde 18 milyon 775 bin 861 ambalaj toplandı

Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminde, 10 gün içinde 18 milyon 775 bin 861 ambalaj toplandı.

1 Temmuz itibarıyla ulusal entegrasyon dönemine geçilen DOA sistemi, 81 il ve 973 ilçede uygulanmaya başlanırken, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Ambalajlar dijital sistemle takip ediliyor

DOA sistemi, plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının kaynağında ayrı toplanmasını, dijital olarak izlenmesini ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlayan bütüncül bir sistem olarak hayata geçirildi.

DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine ya da manuel iade noktalarına teslim eden vatandaşlar, her uygun ambalaj için 1 lira teşvik bedeli kazanıyor.

İade makineleri üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin ardından teşvik bedeli, DOA uygulamasında yer alan dijital cüzdana aktarılıyor.

Sistem kapsamında 10 günde 18 milyon 775 bin 861 ambalaj toplanırken, kayıtlı kullanıcı sayısı da 1 milyon 992 bin 6’ya ulaştı.

İşletmeler için başvuru süreci ekim ayı sonuna kadar sürecek

Zorunlu uygulama süreci kapsamında otel, restoran ve kafe işletmelerinin, Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) üzerinden ekim ayı sonuna kadar kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Bu işletmelerin aynı zamanda birlikte çalışacakları yetkilendirilmiş saha operatörlerini de belirlemeleri isteniyor.

Belirlenen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli idari işlemler uygulanacak.

Kayıt işlemlerini tamamlayan işletmelerde biriktirilen DOA logolu ambalajlar, yetkilendirilmiş operatörler tarafından düzenli şekilde teslim alınarak geri dönüşüm zincirine dahil ediliyor.

Bu kapsamda sisteme kazandırılan her DOA logolu ambalaj için işletmelere 20 kuruş teşvik bedeli ödenirken toplama, taşıma ve doğrulama süreçlerinin tamamı dijital altyapı üzerinden güvenli ve izlenebilir şekilde yürütülüyor.

Yıllık 25 milyar ambalajın geri kazanılması hedefleniyor

DOA sistemi ile Türkiye'de her yıl piyasaya sürülen yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri kazanılması ve ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor.

İlk aşamada geri kazanım oranının yüzde 50 seviyesine çıkarılması, sistemin olgunlaşmasıyla birlikte bu oranın yüzde 80’e ulaşması amaçlanıyor.

DOA sisteminin 20-30 yıllık süreçte 20 bin kişilik istihdam alanı oluşturması bekleniyor.