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AjansHaber Gündem TBMM’de, 15 Temmuz’un 10’uncu yılı dolayısıyla anma programı düzenlenecek

TBMM’de, 15 Temmuz’un 10’uncu yılı dolayısıyla anma programı düzenlenecek

TBMM’de, FETÖ’nün hain darbe girişiminin 10’uncu yılı kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlenecek.

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TBMM’de, 15 Temmuz’un 10’uncu yılı dolayısıyla anma programı düzenlenecek

FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla milli iradenin sembolü TBMM çatısı altında 15 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek programlarla şehitler yad edilecek. Programlarda, darbe girişimine karşı Meclis’te ortaya konulan direniş ve milli iradeyi hedef alan saldırıya karşı verilen mücadele hafızalarda tazelenecek.

Program Mevlid-i Şerif ile başlayacak

Anma programı, saat 12.30’da TBMM Camisi’nde şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için okutulacak Mevlid-i Şerif ile başlayacak.

Mevlid-i Şerif’in ardından TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile Ana Bina Şeref Holü Anı Taşı’na karanfil bırakılacak.

TBMM Şeref Holü’nde sergi açılışları yapılacak

Program kapsamında TBMM Şeref Holü’nde “15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi”nin açılışı gerçekleştirilecek.

Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “15 Temmuz’un 10’uncu Yılı Anısına Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi” ile Basın İlan Kurumunun “15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi” de açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş’un hitap etmesi bekleniyor

Meclis Tören Salonu’nda düzenlenecek 15 Temmuz Anma Töreni’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

 

#15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
#TBMM
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