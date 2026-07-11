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AjansHaber Gündem MGM açıkladı: Hafta sonu bazı bölgelerde güneş, bazı bölgelerde sağanak bekleniyor

MGM açıkladı: Hafta sonu bazı bölgelerde güneş, bazı bölgelerde sağanak bekleniyor

Hafta sonu Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu’da güneşli ve sıcak hava beklenirken, Karadeniz’in doğusu ile Akdeniz’in iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanakların etkili olması bekleniyor.

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MGM açıkladı: Hafta sonu bazı bölgelerde güneş, bazı bölgelerde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) paylaştığı son hava tahmin haritalarına göre, hafta sonu Türkiye genelinde farklı hava koşulları görülecek. Yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların hafta sonu boyunca mevsim normalleri civarında ve üzerinde seyretmesi beklenirken, bazı bölgeler için yağış uyarısında bulunuldu.

Bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyı şeridinde yer alan Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin ile Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri ve Toroslar mevkisindeki Antalya’nın iç kesimleri, Isparta, Burdur, Adana, Osmaniye ve Mersin çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İç Anadolu genelinde parçalı bulutlu hava beklenirken, Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneşli hava hakim olacak.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Ankara’da 31, İstanbul’da 30, İzmir’de 35, Antalya’da 31 ve Diyarbakır’da 40 derece civarında olması bekleniyor.

Yarın sıcak havanın özellikle iç ve batı kesimlerde etkisini bir miktar daha artıracağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların Ankara’da 33, İzmir’de 36, Diyarbakır’da ise 41 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Yağışlı havanın pazar günü de etkisini sürdürmesi, ancak etki alanının daralması öngörülüyor. Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Akdeniz’in batı ve orta kesimlerinde yerel sağanak geçişleri bekleniyor.

İstanbul’da ise hafta sonu boyunca sıcaklığın 30 derece bandında sabit kalacağı, nem oranının da yüksek seyredeceği tahmin ediliyor.

Güneş çarpması ve ani sele karşı uyarı

Yetkililer, özellikle Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgelerinde etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşları öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karadeniz ve Akdeniz’in iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olabileceği belirtilirken, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

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