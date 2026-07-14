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AjansHaber Gündem FETÖ/PDY ve DHKP/C bağlantılı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu

FETÖ/PDY ve DHKP/C bağlantılı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, FETÖ/PDY ve DHKP/C ile bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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FETÖ/PDY ve DHKP/C bağlantılı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu
KAYNAK: (AA)

Hazine ve Maliye Bakanlığının “Malvarlığının Dondurulması Kararı”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, “terörün finansmanı” suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiklerine ilişkin makul sebeplerin bulunduğu değerlendirilen FETÖ/PDY bağlantılı 3 gerçek kişi ile 3 tüzel kişinin ve DHKP/C bağlantılı 3 gerçek kişinin Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

FETÖ/PDY bağlantılı kişi ve kuruluşlar

Karar kapsamında mal varlıkları dondurulan FETÖ/PDY bağlantılı gerçek kişiler Hilal Kalyoncu, Celil Kalyoncu ve Doğan Ertuğrul oldu.

FETÖ/PDY bağlantılı tüzel kişiler ise Kalyon Inc., International Journalists Association eV. ve Free Journalists Association olarak sıralandı.

DHKP/C bağlantılı 3 kişi hakkında da karar

Bakanlık, DHKP/C terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen Ali Ercan Gökoğlu, Zeliha Koyupınar ve Erdal Gökoğlu’nun da Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Bir kişinin mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırıldı

Öte yandan Resmi Gazete’de yayımlanan “Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılması Kararı” ile 6415 sayılı Kanun kapsamındaki tedbir gerekçelerinin ortadan kalkması nedeniyle Suriye uyruklu Omar Alwaki hakkındaki mal varlığının dondurulması kararı kaldırıldı.

#hazine ve maliye bakanı
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